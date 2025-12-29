Lunes, 29 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Balacera en Santa Edwiges deja dos muertos y cinco heridos

Los hechos se registraron en el cruce de calle Brillante y avenida Topacio, en las inmediaciones de Plaza del Sol

Por: Jorge Velazco y Marck Hernández

La fuerte balacera provocó pánico entre los vecinos, a los que se les alertó no salir de sus viviendas. ESPECIAL

La fuerte balacera provocó pánico entre los vecinos, a los que se les alertó no salir de sus viviendas. ESPECIAL

Esta mañana se registró una fuerte balacera cerca de la Expo Guadalajara. Los hechos se registraron en el cruce de calle Brillante y avenida Topacio, en la colonia Santa Eduwiges, en las inmediaciones de Plaza del Sol.

De acuerdo con los reportes, la balacera duró más de 10 minutos y al menos dos camionetas tipo RAM presentan varios impactos de bala en el sitio junto a un Lamborghini Urus, un vehículo tipo superdeportivo.

De manera preliminar se informa de un ataque a una persona conocida como "El Prieto" (Alberto), personaje conocido en el Mercado de Abastos.

Revisa: Obras en avenida Adolf B. Horn registran avance del 80 por ciento

El saldo es de dos personas muertas en el lugar, así como 5 lesionadas, entre ellas, una mujer y cuatro hombres.

La fuerte balacera provocó pánico entre los vecinos, a los que se les alertó no salir de sus viviendas.

Al sitio arribó personal de la Fiscalía de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones junto a la Guardia Nacional y personal de la Policía de Zapopan para el resguardo del lugar.

Lee también: FEU anuncia acciones por alza en tarifa de transporte público

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones