Esta mañana se registró una fuerte balacera cerca de la Expo Guadalajara. Los hechos se registraron en el cruce de calle Brillante y avenida Topacio, en la colonia Santa Eduwiges, en las inmediaciones de Plaza del Sol.

De acuerdo con los reportes, la balacera duró más de 10 minutos y al menos dos camionetas tipo RAM presentan varios impactos de bala en el sitio junto a un Lamborghini Urus, un vehículo tipo superdeportivo.

De manera preliminar se informa de un ataque a una persona conocida como "El Prieto" (Alberto), personaje conocido en el Mercado de Abastos.

El saldo es de dos personas muertas en el lugar, así como 5 lesionadas, entre ellas, una mujer y cuatro hombres.

La fuerte balacera provocó pánico entre los vecinos, a los que se les alertó no salir de sus viviendas.

Al sitio arribó personal de la Fiscalía de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones junto a la Guardia Nacional y personal de la Policía de Zapopan para el resguardo del lugar.

