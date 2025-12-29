FEU anuncia acciones por alza en tarifa de transporte público

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara, reiteró su rechazo al incremento a la tarifa del transporte público en Jalisco, el cual será de $14 pesos a partir del 1 de abril de 2026.

Por lo tanto, anunciaron una serie de acciones para concientizar a la población, empezando por la búsqueda de diálogo con el gobernador de Jalisco y exigencias hacia el mandatario estatal.

"Transparencia total en la fijación de tarifas; que se hagan públicos los datos y criterios y fórmulas con las que se pretende justificar cualquier ajuste, con información clara y verificable y sin haber decisiones ilegítimas. La participación ciudadana real: las y los usuarios del transporte, estudiantes, trabajadores y ciudadanía deben de tener voz y voto efectivo dentro de estas decisiones, no solamente una presencia simbólica", dijo Fernanda Romero, presidenta de la FEU.

La joven universitaria señaló que también piden subsidios a estudiantes y sectores vulnerables de la población.

"También pedimos subsidios condicionados a mejoras verificables y la prioridad, a estudiantes, jóvenes y sectores vulnerables".

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Entre las acciones, se incluye el llevar a cabo encuestas en sitios de alta afluencia de usuarios del transporte público, con el fin de recopilar información suficiente para presentarla al gobernador de Jalisco y escuchar las demandas de la población.

"Empezamos desde las 6:30 de la mañana aquí en el Parque Rojo, nos reunimos a concientizar, a hacer encuestas. Son parte de las acciones que estamos haciendo, una es entregar estos flyers con información, con las exigencias, platicarle a la gente qué está sucediendo".

En caso de que no sean escuchadas sus demandas, Fernanda Romero no descarta movilizaciones, aunque insistió en la necesidad de agotar el diálogo.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Por otro lado, la estudiante fue acompañada de representantes de otros sectores universitarios como Natalia Juárez, secretaria del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, quien acusó que el incremento es ilegal.

Ambas universitarias dejaron en claro que sus organizaciones son autónomas de la UdeG.

La diputada local Tonantzin Cárdenas, señaló que pedirá una revisión de la Comisión de Hacienda Legislativa sobre el Presupuesto, al explicar que el subsidio de mil 200 millones de pesos implicaría reasignaciones al Presupuesto de Egresos para el año 2026.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV