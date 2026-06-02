Este martes 02 de junio del 2026, la Policía de Guadalajara dio a conocer el caso en el cual se localizó con vida a un hombre adulto mayor quien contaba con una ficha de búsqueda desde hace aproximadamente seis meses.

Fueron oficiales adscritos a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) de la Comisaría de Seguridad Ciudadana tapatía quienes localizaron al hombre de la tercera edad que se encontraba en situación de calle en las inmediaciones de la Ex Penal de Guadalajara.

De acuerdo con lo informado por las autoridades municipales, fue durante un recorrido de vigilancia que los elementos realizaban en la zona de Francisco Gómez de Mendiola y Damián Carmona, en la ya citada colonia, que observaron a un hombre de la tercera edad cuyas características eran similares al de una persona que contaba con una ficha de búsqueda.

Los elementos, quienes de hecho están capacitados para brindar atención ante este tipo de eventualidades, se entrevistaron entonces con el hombre, quien refirió que desde hace seis meses perdió comunicación con sus familiares , confirmando que se trataba de la misma persona quien tenía la ficha activa.

Tras corroborar la información, los elementos activaron el protocolo de atención correspondiente, y así, el adulto mayor, quien fue encontrado en buen estado de salud, fue reunido con sus familiares quienes lo buscaban.

Si identificas a alguna persona quien reúna las características de alguien con ficha de búsqueda activa, o tienes información que pudiera ayudar a localizar a alguna de esas personas, puedes comunicarte de inmediato a las líneas 33 1514 5422, 33 3145 6314 y 800 718 8086, las cuales están activas las 24 horas del día los siete días de la semana. Toda llamada puede ser anónima.

JM