La Secretaría de Salud del Estado recordó a la población que la temporada de lluvias es propicia para que se generen criaderos del mosco Aedes aegypti, especie transmisora de la enfermedad del dengue.

José de Jesús Segura Arias, Subdirector de Programas en Salud del OPD Servicios de Salud Jalisco, indicó que a lo largo de todo el año se promueve la eliminación de estos potenciales criaderos dentro y fuera de los hogares.

"El agua de lluvia y acumulación de agua en depósitos u objetos al aire libre favorece la reproducción del mosquito, por lo que la participación activa de las familias es fundamental para disminuir riesgos y proteger la salud de niñas, niños, personas adultas mayores y población en general, y qué mejor que realizar esta tarea antes de que comience el temporal regular", dijo.

¿Qué hacer para evitar el dengue?

Segura Arias recomendó aplicar de manera permanente la estrategia "Lava, tapa, voltea y tira", tras recordar que el mosquito Aedes Aegypti le gusta vivir dentro de los hogares, donde encuentra alimento y objetos para depositar sus huevecillos.

"Lava con jabón y cepillo cubetas, tinacos, pilas, floreros y recipientes donde se almacene agua. Tapa correctamente depósitos y contenedores para evitar que el mosquito deposite huevecillos. Voltea objetos que puedan acumular agua, como cubetas, botellas, macetas o llantas. Tira cacharros y artículos en desuso que representen posibles criaderos", enumeró el directivo.

El OPD Servicios de Salud Jalisco recomienda mantener patios y azoteas limpios, cambiar frecuentemente el agua de bebederos de mascotas y colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Segura Arias hizo un llamado a la participación de todos los miembros de la familia para identificar y eliminar posibles criaderos de moscos, y a la comunidad a mantener entornos limpios durante esta temporada.

Para más información y reportes llamar a la Línea Salud Jalisco en el número telefónico 33-3823-3220, disponible las 24 horas los siete días de la semana.

NG