Guadalajara anuncia nuevo sistema de vigilancia QR para tener una policía más cercana

A través de un sistema de códigos QR con la tecnología del C5, la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara ampliará la estrategia de vigilancia y las acciones de proximidad con las y los tapatíos con el objetivo de tener una policía más cercana.

Acompañada del comisario Ismael Ramírez, la presidenta municipal, Vero Delgadillo, reconoció que la seguridad es el tema más importante de México y que la decisión de sumar esta acción a las acciones de vigilancia fue tomada tras escuchar a los ciudadanos.

“La seguridad es el tema más importante en nuestro país y en Guadalajara estamos convencidos de que una policía cercana es fundamental para avanzar en esta agenda. A lo largo de nuestros recorridos que hemos hecho juntos en calle el Comisario y tu servidora, después de escucharte y caminar contigo los espacios públicos, decidimos implementar un nuevo mecanismo para reforzar la cercanía de nuestros policías contigo”, comentó.

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Vero Delgadillo afirmó que estos códigos están siendo instalados en diferentes puntos clave de las colonias, en calles particulares, comercios, parques, unidades deportivas, escuelas y sucursales bancarias.

Las y los oficiales acudirán a estos espacios durante el patrullaje para escanear los códigos con dispositivo electrónico y generarán un registro digital inmediato que será supervisado en tiempo real desde el C5 Guadalajara.

Vero Delgadillo señaló que la decisión de sumar esta acción a las acciones de vigilancia fue tomada tras escuchar a los ciudadanos. ESPECIAL

El objetivo de esta estrategia es optimizar los tiempos de respuesta y asegurar que la presencia policial sea constante, medible y eficiente.

“Esto nos ayuda a mejorar los recorridos de vigilancia y proximidad en tu colonia y todo esto se suma a la serie de acciones de proximidad que estamos implementando desde la Comisaría de Guadalajara” , dijo Delgadillo.

El comisario general de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Ismael Ramírez Méndez, agregó que esta medida es para cuidar a las y los tapatíos.

“Si ves una patrulla o un vehículo oficial cerca de estos espacios, significa que nuestras y nuestros policías están realizando recorridos de vigilancia y proximidad para cuidarte a ti y a tu familia”, aseguró el comisario.

Con esta estrategia, el Gobierno de Guadalajara y la Comisaría de Seguridad Ciudadana reiteran su compromiso de trabajar cerca de la ciudadanía a través de herramientas para transparentar el actuar policial y fortalecer la prevención del delito en Guadalajara.

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MB