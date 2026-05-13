Dan prisión preventiva a sujeto señalado de abusar a una niña en una tienda de Guadalajara

Señalado por el delito de abuso sexual infantil, el sujeto que el pasado lunes fue detenido por autoridades estatales por realizar tocamientos indebidos a una menor de edad al interior de una tienda de abarrotes en Guadalajara fue enviado a prisión preventiva.

Así lo dio a conocer la Fiscalía de Jalisco, que informó que, tras la pronta detención del presunto responsable, se obtuvo su auto de vinculación a proceso mientras continúan las investigaciones .

"Los datos de prueba obtenidos por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia fueron suficientes para que un juzgado resolviera la tarde de hoy la vinculación a proceso de Luis Antonio 'N'", refirió la dependencia estatal en un comunicado.

El sujeto está señalado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil, tras hechos que quedaron registrados en video y que ocurrieron el pasado 7 de mayo al interior de un negocio de la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, recordó la Fiscalía.

"Una vez que se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra, fue llevado ante un juzgado para resolver su situación legal. Como medida cautelar solicitada por esta representación social, el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa por dos años mientras avanzan las indagatorias hacia la obtención de una sentencia", añadió el documento.

Quien fue identificado como Luis Antonio "N", de 31 años, fue capturado el pasado 11 de mayo durante un cateo realizado al interior de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Tetlán , en Guadalajara, luego de un operativo interinstitucional montado el fin de semana para dar con su paradero, recordó la Fiscalía estatal.

Desde que se detectó el hecho a través de chats vecinales, la Policía de Guadalajara comenzó el trabajo de campo para rastrear el origen del video. Tras localizar a la víctima y a su familia, los agentes se acercaron para orientarlas a presentar la carpeta de investigación por el incidente.

Además, a la menor se le brindó atención psicológica por parte de la Unidad de Intervención Primaria y de Atención a Víctimas , así como de la División Especializada en la Atención de las Violencias contra las Mujeres en Razón de Género, afirmó la Policía de Guadalajara.

SV