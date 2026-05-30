Un menor de 16 años de edad fue asesinado a balazos la noche del viernes en la colonia Colinas de la Primavera, en el municipio de Zapopan.

Los hechos ocurrieron en las últimas horas de este viernes, en el cruce de las calles Encino y Cedro, sitio hasta donde se trasladó el personal de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego a los números de emergencia.

Por esta razón, policías y paramédicos municipales se trasladaron al lugar para verificar los reportes. A la llegada de los oficiales, el menor de edad fue localizado tendido sobre la vía pública, inconsciente y con una herida de bala en el cráneo.

Testigos de la zona reportaron a los policías municipales que fueron un total de 3 agresores, quienes llegaron y dispararon de forma directa en contra del joven adolescente, quien cayó sin vida al recibir los impactos de bala y una vez cometida la agresión, los responsables escaparon con rumbo desconocido, por lo que no se supo más información de ellos.

Se han contabilizado cuatro asesinatos desde este viernes

Los paramédicos de la Cruz Verde revisaron los signos vitales del menor de edad, pero nada pudieron hacer, por lo que solo confirmaron el deceso del joven.

Policías municipales desplegaron un operativo de búsqueda en las colonias aledañas, pero no lograron dar con los responsables.

Conforme transcurrió el tiempo, se hicieron presentes elementos de la Fiscalía del Estado y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con el fin de hacerse cargo de las investigaciones del caso y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde deberá ser entregado a sus familiares.

En la más reciente actualización del Gobierno de México sobre homicidios dolosos ocurridos en el estado, se reportó que este viernes, se cometieron 4 asesinatos en Jalisco, entre ellos, se habría contabilizado el del joven de 16 años.

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AO

