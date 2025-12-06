La Secretaría de la Defensa Nacional informó de múltiples aseguramientos de ordeñas de combustible, armas, droga y personas detenidas durante el mes de noviembre en el estado de Jalisco.

En un comunicado, se destacó que las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal.

Entre ellas, resaltan más de 84 mil litros de hidrocarburo, también conocido como huachicol, que fueron aseguradas en los distintos municipios del Estado. También se detectaron 51 tomas clandestinas de combustible y 4 mil 260 metros de mangueras.

Por otro lado, el Ejército Mexicano informa también del aseguramiento de 7 vehículos, 15 motocicletas, 7 armas, 274 dosis de marihuana, 47 de cocaína, 29 de cristal, entre otros objetos.

Además, han sido detenidas 20 personas por la comisión de diversos delitos, presuntamente del orden federal.

El Ejército detalló que los aseguramientos y personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para el debido proceso.

Te puede interesar: Soriana renueva con estos descuentos su catálogo de ofertas para el fin de semana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

