En el marco de la revelación del Calendario Oficial del Mundial 2026 que realiza la FIFA en estos momentos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, compartió un par de videos en sus redes sociales oficiales en donde se le ve interactuando con dos leyendas vivas del futbol internacional.

En el primer video, Lemus Navarro intercambia sonriente unas palabras en español con Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil. El gobernador lo describe como "uno de los grandes estrategas de toda la historia del futbol" luego de su paso exitoso en clubes como el Milán o el Real Madrid. El italiano también presume en su curriculum haber dirigido al Chelsea, París Saint-Germain, Juventus y Bayern de Múnich.

En la conversación también aparecen Amaury Vergara y Jorge Campos. El gobernador destacó la participación de Guadalajara como sede mundialista, ya que albergará cuatro partidos del Mundial 2026 en un estadio que Lemus define a Ancelotti como "de primer mundo".

Uno de los grandes estrategas de toda la historia del fútbol es @MrAncelotti, quien después de hacer historia con clubes como el @acmilan y el @realmadrid, ahora dirige a la Selección de Brasil, que siempre es candidata a ganar. pic.twitter.com/qklXP5gCwG— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 6, 2025

En el segundo video, el gobernador jalisciense charló con Diego Forlán, exjugador de Uruguay y de clubes de la talla del Atlético de Madrid, Manchester United e Inter de Milán. Lemus define a Forlán como "una leyenda de la Selección Uruguaya y del futbol europeo; obtuvo dos Botas de Oro y recibió el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial 2010".

Por otro lado, el gobernador expresó su deseo de que Forlán visitara Guadalajara y presumió la cultura del estado centrada en productos icónicos de México como el mariachi y el tequila; "ojalá te podamos recibir en Jalisco, en el Estadio Guadalajara", expresó el mandatario.

Qué grato conocer a @DiegoForlan7, una leyenda de la Selección Uruguaya y del futbol europeo; obtuvo dos Botas de Oro y recibió el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial 2010. pic.twitter.com/C61rUXtGjJ— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 6, 2025

Confirman partidos en Guadalajara

Esta mañana, la FIFA reveló el calendario oficial del Mundial 2026, marcando en la agenda los partidos que se llevarán a cabo en el Estadio Guadalajara. Se trata de los siguientes cuatro partidos:

Corea del Sur vs REPECHAJE EUROPA. 11 de junio. 20:00 horas

México vs Corea del Sur. 18 de junio. 19:00 horas

Colombia vs REPECHAJE. 23 de junio. 20:00 horas.

Uruguay vs España. 26 de junio. 18:00 horas

