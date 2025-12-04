Jueves, 04 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Soriana renueva con estos descuentos su catálogo de ofertas para el fin de semana

Esta es la lista COMPLETA de ofertas del jueves 4 al lunes 8 de diciembre

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son todas las ofertas de este fin de semana en Soriana. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estas son todas las ofertas de este fin de semana en Soriana. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La cadena de tiendas de Soriana publicó el día de hoy su más reciente folleto de descuentos en la temporada navideña. Las ofertas estarán disponibles a partir de hoy jueves 4 y hasta el lunes 8 de diciembre.

La lista completa de promociones fue publicada en un folleto de descuentos titulado "En México, Navidad se vive en Soriana" y abarca ofertas en prácticamente todos los departamentos con rebajas destacadas en Vinos y Licores o en ropa para invierno, así como en gran parte de la juguetería.

Lee: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

Esta es la lista COMPLETA de ofertas en Soriana jueves 4 al lunes 8 de diciembre

  • 25 por ciento de descuento en todo VINOS y LICORES excepto Casa Madero, Don Leo, Juguette, Moët, L. A. Cetto, Vega Sicilia, Macan, Casa Dragones, The Macallan, 7 Leguas, Gran Malo, Johnnie Walker Gold, Green, Blue, Don Julio 1942, Zacapa ZO y Preciazazaso
  • Six pack de cerveza MODELO ESPECIAL, TECATE y TECATE LIGHT lata o botella cada uno a $59.90 pesos con 150 puntos en tu tarjeta Soriana Ya
  • Compra 1 y llévate el segundo al 70 por ciento de descuento en turrones, panettones, chocolates navideños e importado o galletas importadas por Soriana excepto línea de cajas y Preciazazaso
  • 20 por ciento de descuento en todos los jamones y quesos a granel excepto Preciazazaso
  • 20 por ciento de descuento en galletas Gamesa excepto Preciazazaso
  • 25 por ciento de descuento en detergentes FOCA, Blanca Nieves y Carisma excepto Preciazazaso
  • 25 por ciento de descuento en higiénicos Pétalo excepto Preciazazaso
  • 25 por ciento de descuento en limpiadores Lysol, Poett y Brasso excepto Preciazazaso
  • 25 por ciento de descuento en pañales Classic, Bumco y Unisex excepto Preciazazaso
  • 25 por ciento de descuento en alimento seco Pedigree excepto Preciazazaso
  • 30 por ciento de descuento en Gilette excepto Preciazazaso
  • 30 por ciento de descuento en jabones líquidos de tocador excepto Preciazazaso
  • 30 por ciento de descuento en shampoos y acondicionadores Fructis, Anne Rothshield y Tresemmé excepto Preciazazaso
  • 30 por ciento de descuento en tratamientos capilares y cremas para peinar excepto Preciazazaso
  • 3x2 en todos los cosméticos Revlon excepto Preciazazaso
  • 10 por ciento de dinero electrónico en la compra de medicina de prescripción médica con tu tarjeta Soriana YA
  • 30 por ciento de descuento en todos los enseres BLACK + DECKER, HAMILTON BEACH y Freidoras de aire
  • Lavadora automática Vios Home 16 Kg plata a $6,990 pesos
  • Smart TV 4K JVC Mod. S170URF a $8,990 pesos
  • 30 por ciento de descuento en chamarra, chaleco, suéter, sudadera y accesorios de invierno para toda la familia, así como en térmicos y calcetería y pantuflas y botas de invierno
  • 30 por ciento de descuento en todo el departamento de HOGAR
  • 50 por ciento de descuento en toda la decoración de navidad
  • 70 por ciento de descuento en pinos artificiales, coronas navideñas y guirnaldas

Te puede interesar: Estos son los mejores libros del 2025, según The Economist

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones