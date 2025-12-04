La cadena de tiendas de Soriana publicó el día de hoy su más reciente folleto de descuentos en la temporada navideña. Las ofertas estarán disponibles a partir de hoy jueves 4 y hasta el lunes 8 de diciembre.La lista completa de promociones fue publicada en un folleto de descuentos titulado "En México, Navidad se vive en Soriana" y abarca ofertas en prácticamente todos los departamentos con rebajas destacadas en Vinos y Licores o en ropa para invierno, así como en gran parte de la juguetería.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB