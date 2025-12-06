Bomberos de Zapopan atienden volcadura en Periférico y Acueducto

Esta madrugada de sábado, elementos de la Base 1 de la División de Búsqueda y Rescate de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan se trasladaron al cruce de Periférico Manuel Gómez Morín con la Avenida Acueducto luego de haber recibido el reporte de un accidente vehicular.

En el sitio, en el sentido Norte a Sur, se encontraba un vehículo volcado, en específico una camioneta tipo pick-up. Los oficiales atendieron al conductor, quien ya se encontraba fuera del vehículo siniestrado.

Con ayuda de paramédicos de Salud Zapopan se corroboró que el chofer no contaba con lesiones de consideración. Tras la evaluación, los Bomberos de Zapopan procedieron a estabilizar el vehículo y limpiar la vialidad por la caída del material que cargaba la camioneta, es decir: tierra y bloques de yeso.

El servicio completo quedó a cargo de agentes de la Policía Vial Jalisco sin que se detectasen mayores riesgos en la vía.

¿Cómo reportar un incidente ante Bomberos de Zapopan?

En caso de incendio, choque o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan a través del teléfono 33 3818 2203.

