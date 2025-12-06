Gracias a la vastísima obra artística, cultural y literaria del cantautor catalán Joan Manuel Serrat, que data desde sus primeros años en la década de los 60, el Ayuntamiento de Guadalajara le entregó las llaves de la ciudad en un acto simbólico, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) que tiene como invitada a Barcelona.

El artista español encontró en los versos y en la poesía, de la mano de sus compatriotas Antonio Machado, León Felipe y de su admirado poeta Miguel Hernández, y en muchos otros poetas, una fuerza lírica para posicionarse como uno de los grandes baluartes de la música en España y en Hispanoamérica. Para la alcaldesa Verónica Delgadillo, la entrega de las llaves de la ciudad es más que un mero acto protocolario.

“Es, sin duda, una declaración profunda de nuestra tierra, con su compromiso y su responsabilidad, porque este tipo de distinción, estas llaves, sólo se entregan a aquellas personas que, con su vida, su legado y su obra, han transformado vidas. Y en el caso que hoy nos acontece, que ha transformado y ha impactado la vida de generaciones enteras”, comentó.

“Entregar las llaves de nuestra ciudad también es algo más: es entregar el alma, es entregar, también, el corazón de Guadalajara. Porque cuando das esas llaves se abren posibilidades y puertas que nos entregan completos: quiénes somos, nuestras historias, nuestras tradiciones, nuestros pensamientos, (pero) también nuestras tristezas, nuestros dolores y nuestras heridas”, añadió Delgadillo García.

La presidenta municipal recordó que la primera vez que Serrat visitó Guadalajara fue en 1970, cuando se presentó en el Teatro Degollado. Allí denunció los abusos y atropellos de la dictadura franquista en España, lo que le valió ser exiliado de su país durante dos años.

“Quiero decirle que su grandeza no sólo está en haber escrito estas canciones, y que ya reconocimos que para hacerlo se requiere sensibilidad y se requiere un profundo conocimiento de la naturaleza humana, sino también que usted logró escribir un espacio para que la gente se encontrara. Un espacio para que la gente también tuviera sentido, y como bien lo dice, la música y la canción sólo se completa con los otros”, expresó la alcaldesa.

En la ciudad, Serrat también se ha presentado en el patio del Hospicio Cabañas, en los jardines del ITESO y en el Auditorio Telmex, y hoy, tras más de 50 años de trayectoria, el Gobierno tapatío le rinde homenaje a una carrera de la música y literatura universal. “Así lo recibimos en esta hermosa tierra, que le agradece que lo haya acompañado, que le agradece que haya sido un faro en momentos de oscuridad”, finalizó la edil.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, anotó que la música de Joan Manuel Serrat forma parte del imaginario colectivo del mexicano: ha acompañado amores, despedidas, tristezas y momentos de esperanza.

Por ello, dijo, Guadalajara le regresa una pequeña parte de lo que ha entregado a la perla tapatía. “Esta ciudad, con su historia viva, con su corazón popular y con su profunda vocación cultural, también ha sido construida por quienes han sabido darle voz a lo que sentimos, y Serrat lo ha hecho durante toda una vida, poniendo versos donde no alcanzaban las palabras y melodías donde el silencio dolía demasiado”.

En tanto, el homenajeado, visiblemente conmovido, apuntó, de forma precisa, que la llave que la ciudad de Guadalajara es “de tiempo, de amor, de relación, de sueños, de momentos maravillosos y de momentos terribles, como son los momentos que nos regala la vida. Y la vida hay que tomarla entera, hay que tomarla con todo lo que se trae y todo lo que se lleva”.

Señaló que la adopción de un oficio es vinculante con la sociedad y él, pese a estar jubilado, ama su oficio de cantar y seguir en el mundo de la música. Aunque espera que esta no sea la última visita a Guadalajara, reconoció que ya pesa sobre él la condena del tiempo.

“Creo que, evidentemente, el tiempo inexorable y la relativa fragilidad del ser humano hace que cada vez tenga que mirarlas con más atención. Cada vez que vengo tengo que fijarme más en las cosas, no vaya a ser no vuelva a pasar por aquí y se me olviden”, concluyó.

