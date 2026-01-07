Un grupo de hombres que robaron cables valuados en 3 millones de pesos fueron detenidos por elementos de la Policía de Guadalajara.

La Comisaría tapatía informó que los oficiales municipales recibieron un reporte a través del C5 Guadalajara del robo de cableado de una empresa, esto en el cruce de la avenida Gobernador Curiel y Artes Plásticas, en la colonia Miravalle.

Los elementos acudieron al lugar y observaron a siete hombres que manipulaban el cableado, quienes mencionaron que eran trabajadores de una empresa de telecomunicaciones y llevaban aparentes uniformes de esta.

Al punto llegó el apoderado legal de la empresa, quien refirió que los hombres no eran trabajadores, por lo que fueron detenidos.

Tras hacerles una revisión conforme a protocolo, les localizaron, en dos vehículos, alrededor de 400 metros de cable con un peso de aproximadamente 1.5 toneladas, el cual fue valuado por el afectado en 3 millones de pesos. Además, les encontraron dos seguetas, dos hachas y una barra.

Los ahora detenidos se identificaron como Víctor Alexander “N” de 23 años, David Alberto “N” de 41, Ramón “N” de 55, José Salvador “N” de 32, Miguel Ángel “N” de 30, José Guadalupe “N” de 54 y Emiliano “N” de 25 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

