Analizan vínculos entre hechos delictivos relacionados con colombianos en Jalisco

Aunque no se trata de criminalizar a las personas de origen colombiano que residen en Jalisco, las autoridades del Estado confirmaron que ya analizan posibles relaciones entre hechos delictivos relacionados con partícipes y víctimas de esta nacionalidad registrados en los últimos meses.

Lo anterior incluye el caso de Alberto Prieto alias "El Prieto", supuesto empresario asesinado el pasado 29 de diciembre en Residencial Victoria, en Zapopan, y el cual presuntamente estaba relacionado con las "rifas colombianas" y los préstamos "gota a gota" que se realizan, según las investigaciones, en el Mercado de Abastos.

Así lo informó el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, quien dijo, esta es solo una de las líneas de investigación que se siguen en torno a su homicidio, hecho en el cual quedaron más de dos mil cascajos de bala, y aunado a ello, se revisa si está ligado con otros casos ocurridos bajo este tipo de ilícitos.

Uno de los casos que resaltan en cuanto a rifas y préstamos es la desarticulación de una banda que operaba haciendo presuntas rifas en los estacionamientos de centros y plazas comerciales, la cual ocurrió a finales de junio pasado.

Esto ocurrió a partir de la identificación y liberación de 18 personas (14 adultas y 4 menores de edad), consideradas como víctimas de trata de personas, quienes eran utilizadas para vender boletos de presuntas rifas que nunca se llevaban a cabo, o que los premios no se entregaban a las personas que los adquirían, sino que se daban a la misma red a manera de "cebo" para engañar a las víctimas que compraban boletos.

En julio cinco colombianos fueron privados ilegalmente de la libertad en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, presuntamente trabajadores de una red de préstamos "gota a gota", en los que las personas ofrecen préstamos de dinero con requisitos mínimos, pero con altas tasas de interés, para después amedrentar a las víctimas y obligarlas a pagar, incluso llegando a atentar contra su vida.

Cuatro de las personas fueron liberadas días después, y sin presentar denuncias contra quienes los plagiaron, volaron de vuelta a su país.

Luego de esto, en agosto, cuatro personas (tres hombres colombianos y una mujer mexicana), fueron detenidos por elementos de la Fiscalía de Jalisco, en coordinación con autoridades federales, relacionados con los préstamos "gota a gota".

Respecto de la familia Tonalteca que el día de ayer fue privada de la libertad por criminales sacándolos de su domicilio durante la madrugada, tanto el Fiscal general como la Vicefiscal Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, descartaron que el hecho estuviera relacionado con los préstamos de "gota a gota".

Se trató del padre de familia, "tres amigos", una mujer y su bebé, todos de origen colombiano, quienes fueron plagiados por criminales, quiénes les cuestionaron si tenían alguna relación con los préstamos ya mencionados, y al no encontrarles información al respecto fueron liberados.

Tres de ellos, quienes tenían situación migratoria "vencida", regresarán por su voluntad a Colombia, finalizó Trujillo Cuevas.

