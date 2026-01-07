¡Toma nota! Durante enero de 2026 hay algunas personas que pueden entrar gratis al Zoológico Guadalajara para que puedan disfrutar de un día lleno de aventura, sorprenderse por la increíble fauna y actividades que el recinto tiene para ofrecer.

Te recomendamos: Últimos días para visitar el Acuario Michin por 99 pesos

¿Quiénes pueden entrar gratis al Zoológico Guadalajara?

Se trata de las personas que cumplan años durante el mes de enero, el recinto les ofrece una entrada completamente gratis en el paquete GuadaZoo, lo único que tienen que hacer es presentar una copia de su INE en la taquilla del Zoológico Guadalajara .

Mientras que si la o el cumpleañero es un menor de edad, se deberá presentar una copia de su acta de nacimiento, además de una copia del INE de la persona que lo acompañe.

Toma en cuenta que la promoción es válida cualquier día de enero mientras sea en el mes de su cumpleaños y se presente su comprobante.

¿Qué incluye el Paquete Guadazoo?

Michilia: Hogar del oso negro y el lobo gris mexicano.

Las Maravillas de Kalahari: Observa a las simpáticas suricatas.

Villa Australiana: ¡con aviario interactivo! Canguros, periquitos, ninfas y más.

Herpetario: Fascinante mundo de serpientes, cocodrilos y lagartos.

Selva Tropical: Encuentra tigres, chimpancés, orangutanes y más.

Rancho Veterinario: ¡conviértete en veterinario por un día!

Amazonia: Sumérgete en el mundo de las guacamayas.

Central de Investigación Animal (CIA): Aprende más sobre el mundo animal.

Monkeyland: Saluda de cerca al mono vervet, babuino, lémur de cola anillada y más.

Ruta Orangután: ¡observa a los orangutanes colgarse a más de 15 metros de altura!

Conoce a los roedores más grandes y relajados del mundo: los capibaras.

Descubre otras especies como el lobo marino, venado dama dama, bisonte y el Rinoceronte de la India ¡el más grande del mundo!

CIMBA: El hospital veterinario más grande y moderno dentro de un Zoológico.

Lee también: Festejan a enfermeras en su día en Jalisco

Si planeas aprovechar esta increíble promoción, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos:

Entrada principal:

Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.

Entrada Calzada Independencia

Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Col. Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.

El horario del Zoológico Guadalajara es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

NA