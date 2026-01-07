Miércoles, 07 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Accidente en autopista a Colima deja 5 lesionados

El accidente ocurrió en el kilómetro 67 de la autopista Guadalajara – Colima, esto en el municipio de Sayula

Por: Marck Hernández

Se trató de una volcadura que fue seguida de un choque múltiple. ESPECIAL

Se trató de una volcadura que fue seguida de un choque múltiple. ESPECIAL

Un accidente ocurrido con varios vehículos en la autopista a Colima la tarde de este miércoles dejó saldo de cinco personas lesionadas. 

El accidente ocurrió en el kilómetro 67 de la autopista Guadalajara – Colima, esto en el municipio de Sayula, en la zona sur de Jalisco. 

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos informó que el incidente se trató de una volcadura que fue seguida de un choque múltiple, en el que se vieron involucrados dos tractocamiones y dos vehículos particulares.

El saldo fue de cinco personas lesionadas, de los cuales, dos son hombres adultos, dos mujeres adultas y una menor de edad, todas las personas en estado leve.

Derivado del percance, dos mujeres adultas y la paciente pediátrica fueron trasladadas para valoración médica al IMSS de Ciudad Guzmán.

La corporación estatal informó que fue cerrada la circulación en el sentido a Colima, aunque la operadora de la autopista afirmó que hubo cierre de la plaza de cobro de Sayula, ya que hubo obstrucción en ambos carriles.
 

YC

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones