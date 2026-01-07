Accidente en autopista a Colima deja 5 lesionados

Un accidente ocurrido con varios vehículos en la autopista a Colima la tarde de este miércoles dejó saldo de cinco personas lesionadas.

El accidente ocurrió en el kilómetro 67 de la autopista Guadalajara – Colima, esto en el municipio de Sayula, en la zona sur de Jalisco.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos informó que el incidente se trató de una volcadura que fue seguida de un choque múltiple, en el que se vieron involucrados dos tractocamiones y dos vehículos particulares.

El saldo fue de cinco personas lesionadas, de los cuales, dos son hombres adultos, dos mujeres adultas y una menor de edad, todas las personas en estado leve.

Derivado del percance, dos mujeres adultas y la paciente pediátrica fueron trasladadas para valoración médica al IMSS de Ciudad Guzmán.

La corporación estatal informó que fue cerrada la circulación en el sentido a Colima, aunque la operadora de la autopista afirmó que hubo cierre de la plaza de cobro de Sayula, ya que hubo obstrucción en ambos carriles.



YC