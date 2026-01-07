Servidores públicos, entre los mejores evaluados por CPS para Fiscalía Anticorrupción

El Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) emitió su acuerdo de evaluación de los perfiles registrados para la elección de la nueva persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Resaltan tres perfiles que son servidores públicos, ocupando cargos en distintos poderes del Estado y que obtuvieron las mejores evaluaciones.

Te recomendamos: Esperan más de 2 millones de personas en fiestas de Santos Reyes de Cajititlán

El mejor evaluado por el CPS fue Ricardo Sánchez Beruben, quien obtuvo 34 puntos. Él fue coordinador General de Seguridad del gobierno de Jalisco durante la pasada administración estatal y ahora forma parte de la Secretaría de Mujeres del gobierno Federal que es encabezada por la morenista Citlalli Hernández.

La mujer mejor evaluada fue Tatiana Esther Anaya, con 31 puntos y es actual consejera Jurídica del Ejecutivo estatal encabezado por Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano , y ex consejera de la Judicatura. También fue funcionaria municipal durante el gobierno de Pablo Lemus en Zapopan.

Otro perfil bien evaluado por el CPS es Gustavo González Hernández, quien labora en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR). Él fue evaluado con 32 puntos, el segundo mejor en general.

El CPS analizó entre otros puntos, que los aspirantes cumplieran los requisitos de elegibilidad, con excepción de la aprobación de los exámenes de control de confianza. También la experiencia profesional y formación académica relacionada con el ejercicio del cargo; se les pidió presentar un diagnóstico y plan de trabajo.

Lee también: Estas personas entran GRATIS en enero al Zoológico Guadalajara

Analizaron el perfil de integridad personal con las declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial; además de constancias de no ser deudor alimentario y de no haber recibido sanciones administrativas.

El informe del CPS será remitido al gobernador Pablo Lemus, que propondrá al Congreso local una terna al cargo y el Legislativo deberá votar la designación a más tardar el próximo 20 de enero.

El nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción entrará al cargo a partir del 15 de febrero, sustituyendo al actual fiscal Gerardo de la Cruz Tovar.

NA