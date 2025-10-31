Tlaquepaque impone nuevo récord con el altar de muertos “más grande del mundo”

Este viernes, el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque dio a conocer que "ha vuelto a escribir su nombre en la historia de la tradición mexicana" al inaugurar el altar de muertos más grande del mundo, el cual está listo para recibir a las y los visitantes en el corazón del Centro de Tlaquepaque.

El altar de muertos tiene, este 2025, una extensión de tres mil 329 metros cuadrados, superando su propio récord de mil 811 metros cuadrados, establecido el año pasado.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, acompañada por Gustavo Staufert Buclón, secretario técnico del Fideicomiso de Turismo del Área Metropolitana de Guadalajara, y Andrés Álvarez Maxemin, presidente del organismo Destino Tlaquepaque, encabezó la ceremonia de inauguración de esta imponente obra que combina tradición, historia y arte.

Inspirado en la pasión mexicana por el futbol, el altar rinde homenaje a las Copas Mundiales celebradas en México en 1970 y 1986, mientras entrelaza elementos prehispánicos y contemporáneos para ofrecer una representación simbólica de la identidad y el orgullo nacional.

Durante el acto inaugural, la alcaldesa Laura Imelda destacó que este logro es fruto del trabajo colectivo entre la población , empresarios, comerciantes y organizaciones locales: "Este altar demuestra que los grandes logros son posibles cuando colaboramos. Es un orgullo ver cómo nuestra tradición sigue creciendo y cómo Tlaquepaque se consolida como una parada obligada para visitantes nacionales e internacionales", afirmó.

El Notario Público 25, Lorenzo Bailón Fonseca, afirmó y certificó que el altar supera al anteriormente reconocido como el más grande del mundo, ubicado en el Estado de México, con dos mil 261 metros cuadrados, consolidando así a Tlaquepaque como un referente nacional en la celebración del Día de Muertos.

El altar, ubicado sobre la Calle Juárez casi al cruce con Niños Héroes, forma parte del XV Festival de Día de Muertos "Tradición Viva", que abarca las delegaciones de Santa Anita, San Martín de las Flores, Tateposco y Toluquilla.

Por su parte, Andrés Álvarez Maxemin, presidente del Organismo Destino Tlaquepaque, resaltó la magnitud del esfuerzo comunitario: más de 200 personas participaron en el montaje, que requirió 2.8 toneladas de aserrín, 21 mil flores de cempasúchil en maceta, 70 mil flores naturales, cinco mil flores de cordón de obispo y 15 mil flores elaboradas a mano. Además, el altar cuenta con 41 espacios dedicados a exjugadores de futbol y se extiende por la calle Juárez, desde la avenida Niños Héroes hasta Herrera y Cairo.

"Nuevamente hemos hecho historia, superando en un 83% el trabajo del año pasado", destacó el presidente del organismo.

"Con esta monumental ofrenda, Tlaquepaque reafirma su espíritu creativo y su compromiso con las tradiciones que dan identidad a México, convirtiéndose una vez más en el corazón vibrante del Día de Muertos", finalizó el ayuntamiento de Tlaquepaque en un comunicado.

YC