Aún no es noche de Halloween y los delincuentes ya comenzaron a hacer de las suyas. La Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) dio a conocer este viernes dos casos en los cuales dos unidades del transporte público fueron vandalizadas.

El primero ocurrió la noche del jueves, alrededor de las 21:50 horas, cuando una persona lanzó un objeto contra el cristal de una unidad de la ruta T15-C06 (231-C), con número económico 03, en el cruce de la carretera a Saltillo y el camino al Crucero de la Villa.

Por este hecho, afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

El segundo incidente se registró la mañana de este viernes, cerca de las 07:20 horas, en el sistema Mi Macro Periférico.

De acuerdo con la Setran, un sujeto lanzó un objeto contra el cristal de una unidad de la ruta complementaria C01 entre las estaciones Calzada Independencia y Lomas del Paraíso.

Debido a esta situación, una usuaria de este transporte resultó con lesiones en la cabeza.

Sin embargo, elementos de seguridad lograron la detención del presunto responsable y la unidad GDL-152 tomó conocimiento del caso. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público para que sea esta la instancia que se encargue de determinar su situación legal con base en las pruebas que logré recopilar.

En este sentido, la Setran hizo un llamado a la ciudadanía a no llevar a cabo este tipo de agresiones, pues afectan tanto a los usuarios como a la operación del sistema, y pueden poner en riesgo su libertad.

La Setran también afirmó que el servicio de transporte público continuará prestándose con normalidad, " mientras las condiciones de seguridad lo permitan ", y recordó a la ciudadanía que puede generar sus reportes de emergencia al 911.

Te recomendamos: Bancos en México pedirán este requisito para hacer retiros en 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF