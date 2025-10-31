Marta Arizmendi rinde el primer informe de labores del Congreso de Jalisco

En sesión solemne celebrada este viernes en el Congreso del Estado, la diputada local por Morena, Marta Arizmendi, presentó el primer informe de labores de la LXIV Legislatura , en el que destacó la productividad parlamentaria, la apertura al diálogo y la cercanía con la ciudadanía como los ejes centrales del trabajo legislativo del último año.

En su intervención, Arizmendi informó que durante este periodo se expidieron "112 decretos y se presentaron 479 acuerdos legislativos, de los cuales 425 fueron aprobados". Además, se registraron "430 iniciativas de ley ante el pleno, 340 aprobadas y 112 en proceso de dictaminación", trabajo que, afirmó, se logró gracias al esfuerzo conjunto de todas las bancadas, con un enfoque en las necesidades de las comunidades que cada legislador representa.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

La presidenta del Congreso resaltó que la LXIV Legislatura ha sido un espacio plural, considerando que las y los legisladores representan a ocho partidos distintos (además, uno de ellos sin partido), quienes han sabido traducir las diferencias en acuerdos. "Este trabajo fue posible gracias a la participación de todas las fuerzas políticas representadas en esta soberanía, que han hecho de la pluralidad un espacio de diálogo y de construcción colectiva", expresó.

Durante su mensaje, Marta Arizmendi también hizo énfasis en la apertura institucional y la vinculación con la ciudadanía, logrando que, a lo largo del primer año de trabajos, se desarrollaran "902 eventos legislativos, incluyendo a todos los sectores de la sociedad". Recordó también que el Congreso se abrió al arte, la cultura y la participación social para consolidarse como "la casa del pueblo, el Congreso del pueblo".

La diputada morenista, Marta Arizmendi, aprovechó también para despedirse de su cargo como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, luego de haber estado al frente del mismo desde abril pasado. Ante ello, la legisladora consideró que este periodo representó para ella una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la política y la ciudadanía. "Demostramos que cuando un Congreso se abre y se acerca al pueblo, la política recupera su sentido más noble", señaló.

La diputada reconoció la labor de sus compañeras y compañeros legisladores, con quienes, dijo, se pudo mantener en este periodo una dinámica de respeto y cooperación más allá de las diferencias partidistas. "Más allá de nuestras diferencias, compartimos esta misma visión y un mismo propósito: que a Jalisco le vaya bien y nos vaya bien a todos", afirmó.

Al hacer un balance personal, Arizmendi Fombona expresó que presidir la Mesa Directiva fue una experiencia que marcará su trayectoria política. "Hoy también quiero decirles que cierro una hoja más en la historia de mi vida y la lleno con mucha gratitud y esperanza, porque esta presidencia ha sido un verdadero honor que me honrará toda la vida", dijo.

Aseguró que este cierre de ciclo no representa un adiós, sino la continuidad del proceso de transformación que, aseguró, pertenece al pueblo. "Este proceso no es un adiós, sino una continuidad a la transformación, porque la transformación no puede detenerse; es del pueblo y su compromiso no termina cuando se rinde un informe", añadió.

Antes de entregar la estafeta de la Mesa Directiva al diputado Julio Hurtado, quien desempeñará el cargo hasta el próximo mes de abril, la legisladora deseó éxito a la nueva dirigencia del Congreso: "Mucho éxito también a la siguiente Mesa Directiva que encabezará Julio Hurtado. Confiamos en su capacidad y sabemos que estamos abiertos al diálogo, la comunicación y la coordinación por el bien del estado", expresó.

Por último, la legisladora local, dirigió un mensaje de agradecimiento general al personal del Congreso y a la ciudadanía jalisciense. "Ustedes son el motor y el corazón del Congreso. Gracias al pueblo de Jalisco por recordarnos todos los días que la política tiene sentido cuando se hace desde el corazón y se pone siempre al servicio de quien más lo necesita", manifestó.

En representación del Poder Ejecutivo del Estado, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, tomó la palabra para destacar el trabajo realizado por la presidenta del Congreso de Jalisco, Marta Arizmendi, reconociendo su labor para mantener el diálogo y la coordinación entre los tres poderes del Estado para consolidar proyectos en este periodo.

Destacó que el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Congreso y el Poder Judicial ha permitido mantener una agenda común de respeto y cooperación y reconoció "la productividad del Poder Legislativo en el último año", así como la disposición de las y los diputados para trabajar en beneficio de la población jalisciense.

"A nombre del gobernador Pablo Lemus quiero agradecer el trabajo de este año de gobierno, y reconocer el esfuerzo que han puesto a disposición de los jaliscienses. Me parece que el trabajo de un año es de distinguirse y de reconocer. Podremos tener diferencias de color o ideología, pero debemos privilegiar los intereses de Jalisco. Ayer los diputados federales de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo asumieron ese compromiso, y hoy lo reitero: trabajemos por nuestro Estado", expresó.

El secretario también aprovechó para destacar la relevancia que tiene el poder discutir en los próximos días lo que será la próxima reforma al Poder Judicial desde Jalisco, así como la aprobación del presupuesto federal:

"Estoy seguro de que, a través del diálogo, la concertación y el trabajo en conjunto, podremos lograr que los proyectos más importantes de seguridad, infraestructura, salud y educación puedan aprobarse en este ejercicio", sostuvo.

Al concluir la sesión solemne, las y los diputados líderes de bancada también tomaron el micrófono para reconocer el trabajo hecho por la diputada durante estos seis meses, en cuyos mensajes destacaron su apertura a la pluralidad y su profesionalismo en la conducción de mesas y debates, escuchando a todas las voces por igual.

