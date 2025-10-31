Este viernes la Policía de Guadalajara dio a conocer la detención de un sujeto señalado como "robacoches", y quien podría estar relacionado con al menos seis afectaciones a vehículos en plazas comerciales.

La aprehensión —refirió la Comisaría Tapatía— se llevó a cabo en calles de la Colonia San Antonio, gracias también a la coordinación establecida con la Fiscalía de Jalisco.

Oficiales patrullaban por el cruce de Motolinia y Medrano, cuando vieron a un hombre que circulaba a bordo de un Mazda 3 que expedía un aroma característico de la droga "crystal".

Fue entonces que los uniformados le marcaron el alto y luego de una inspección conforme al protocolo, le aseguraron un envoltorio con aparente droga "crystal", por lo que lo aprehendieron.

Tras verificar su información a través del C5 Guadalajara, personal de la División de Inteligencia identificó al sujeto y al vehículo, quienes presuntamente habrían tenido participación en varios robos de vehículos sin violencia en plazas comerciales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, según reportes y denuncias hechas a las autoridades, por lo que se informó a la Fiscalía del Estado.

En coordinación con dicha institución, fue así que se le cumplimentó una orden de aprehensión por robo de vehículos. El sujeto que se identificó como Carlos Misael "N" ya fue vinculado proceso y se le dictó un año de prisión preventiva como medida cautelar.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

