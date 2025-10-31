Como parte del operativo especial para inhibir la "Rodada del Terror" y posibles actos vandálicos hoy, 31 de octubre, con motivo de las celebraciones de Halloween, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que se realizarán patrullajes en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), también para evitar vandalismo contra el transporte público."Vamos a apoyar con vigilancia todo el transporte público. La gente tiene necesidad de movilizarse y hacerlo de forma segura, y no tiene porqué sufrir las consecuencias de algunos vándalos que, aprovechando el motivo de Halloween, arrojan objetos contra el transporte público", afirmó el Gobernador de Jalisco."Los vamos a detener, se van a ir a la cárcel quien atente contra el transporte público y quien participe también en estas 'Rodadas del Terror'. No lo vamos a permitir en Jalisco, Nada de 'Rodadas del Terror', nada de andarse pasando altos, nada de amedrentar a la ciudadanía. Lo vamos a impedir", agregó.El operativo, recordó, se llevará a cabo por parte de la Policía Vial, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado, así como las Comisarías Municipales del Área Metropolitana. La coordinación institucional, además del patrullaje, integra la vigilancia remota de C5, con presencia en los principales municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.Las acciones, recordó el gobierno de Jalisco a través de un comunicado, "son para prevenir incidentes y responder de manera inmediata ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas".Por último, la Policía Vial hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de observar conductas peligrosas o actos vandálicos durante el desarrollo de estas rodadas, lo reporten de inmediato al número de emergencias 911, añadiendo condiciones de ubicación y características de los señalados como responsables, "a fin de que las autoridades puedan actuar con prontitud". YC