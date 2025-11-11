Martes, 11 de Noviembre 2025

Asesinan a dos elementos de la Policía Vial en El Salto

Hasta el momento, se sabe que los cuerpos de ambas agentes quedaron en la caja de la camioneta oficial en la que se trasladaban

Por: Rubí Bobadilla

Las dos elementos encontradas en el municipio de Jalisco presentaban disparos en la cabeza. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La mañana de este martes se reportó el asesinato de dos elementos de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad.

Los hechos ocurrieron en el cruce de San Pablo y San José, muy cerca de la Carretera a El Verde, en la colonia Lomas de San Juan, en el municipio de El Salto.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrieron los hechos. Solo se sabe que los cuerpos de ambas agentes quedaron en la caja de la camioneta oficial en la que se trasladaban, entre conos y señalamientos viales que también eran transportados en ella.

Las dos elementos tenían disparos en la cabeza.

Con ellas estarían sumando al menos 14 policías y elementos dedicados a la seguridad pública en Jalisco asesinados en la Entidad en lo que va del año. El caso más reciente fue el homicidio de un policía de Unión de San Antonio, quien murió en medio de un enfrentamiento a balazos con civiles armados, mientras realizaban su recorrido de vigilancia en el Camino a Rancho La Primavera, a la altura de la Escuela Vicente Guerrero en La Primavera, en Unión de San Antonio.

