El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) presentó la primera unidad 100% eléctrica que operará como alimentadora del Tren Ligero, en el marco de la Expo Transporte 2025. Se trata de un autobús de la marca Volvo, modelo Luminus, ensamblado en la planta de Tultitlán, Estado de México, con capacidad para 120 pasajeros, entre sentados y de pie.

El titular de Siteur, Amílcar López Zepeda, informó que esta unidad forma parte de un lote de 12 autobuses que llegarán gradualmente a la Entidad a partir de este mes y cuya entrega total se completará en diciembre.

“Son unidades con la tecnología más moderna del mercado, con un diseño innovador y altos estándares de confort y seguridad. Su autonomía es amplia, lo que las hace ideales para operar en rutas alimentadoras del Tren”.

Por otra parte, detalló que las unidades que prestarán el servicio en la Línea 5, que circulará por la Carretera a Chapala, serán articuladas y duales, y comenzarán a entregarse en marzo de 2026. “En la Línea 5 tendremos 10 unidades articuladas de 18 metros -similares a las del sistema del Peribús- y una segunda flota de 31 unidades duales de 12 metros, capaces de ingresar y salir del corredor o carril exclusivo”, explicó.

Por su parte, Karina Castro, gerente regional de negocios de Volvo Buses para la zona del Pacífico, indicó que las unidades duales también serán del modelo Luminus, de 12.5 metros de longitud, con piso alto y características muy similares a la presentada ayer. “Son prácticamente iguales, sólo con una altura mayor para operar en la Línea 5”.

Las pruebas operativas de los nuevos autobuses eléctricos para la Línea 5 iniciarán en marzo del próximo año y se prevé que entren en circulación en mayo, como parte del proceso de integración del transporte sustentable al sistema del Tren Eléctrico Urbano.

La autoridad destaca que, con esta incorporación, Jalisco avanza hacia una movilidad más limpia y eficiente, alineada con las metas de sostenibilidad del Gobierno estatal y con la transición energética.

