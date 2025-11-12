Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 12 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 12 de noviembre prevé que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 14 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 15 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Miércoles 19 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

