Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 12 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

El clima en Chapala para este miércoles 12 de noviembre informa que estará con muy nuboso con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 46%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 14 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

