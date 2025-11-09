Este domingo 9 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia . Desde el pasado martes 4 de noviembre, durante " La Mañanera ", la Mandataria dijo que dicha estrategia sería realizada en conjunto por las y los integrantes del Gabinete de Seguridad, incluyendo a Omar García Harfuch , titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , y por las comunidades de Michoacán. El plan surge como una medida correctiva tras el asesinato de Carlos Manzo , alcalde de Uruapan, el pasado 1 de noviembre.

Durante esta presentación, que se realizó desde Palacio Nacional, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla , acompañó al gabinete legal y ampliado de la Presidenta.

Omar García Harfuch, presentó las estrategias de seguridad que se implementarán en el estado de Michoacán. Durante su intervención, el titular ofreció sus condolencias a los familiares del entonces alcalde independiente de Uruapan, asesinado durante el Festival de las Velas, y dijo que " no habrá impunidad. Quienes generan violencia, quienes cometen delitos, quienes dañan a las familias michoacanas y al pueblo de México, serán investigados, detenidos y llevados ante la ley ."

Harfuch compartió que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se reforzarán los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad, que incluyen:

Atención a las causas.

Consolidación de la Guardia Nacional (GN) . En este punto se trabajará para el fortalecimiento de la Policía Estatal de Michoacán, con equipamiento, capacitación y acciones conjuntas de operación directa, bajo supervisión del Gobierno de México.

. En este punto se trabajará para el fortalecimiento de la Policía Estatal de Michoacán, con equipamiento, capacitación y acciones conjuntas de operación directa, bajo supervisión del Gobierno de México. Fortalecimiento de Inteligencia e Investigación . Para cumplir con este eje, se desplegarán recursos tecnológicos y unidades especializadas para combatir la extorsión y detener a los generadores de violencia. De igual manera, se reforzará la Fiscalía Especializada de Alto Impacto de la entidad, mediante el intercambio de información con el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República.

. Para cumplir con este eje, se desplegarán recursos tecnológicos y unidades especializadas para combatir la extorsión y detener a los generadores de violencia. De igual manera, se reforzará la Fiscalía Especializada de Alto Impacto de la entidad, mediante el intercambio de información con el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República. Coordinación. El titular declaró que, "por instrucciones de la Presidenta, seguiremos actuando con firmeza, justicia y en estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno", debido a lo cual se incrementará el estado de fuerza de la Defensa, GN, Secretaría de Marina (Semar) y SSPC, en coordinación permanente con autoridades estatales y municipales.

Harfuch aseguró que se mantiene un compromiso firme con la seguridad de Michoacán y con el derecho de su gente a vivir en paz. El titular enfatizó que la seguridad de la entidad del occidente de México es una prioridad nacional que requiere del compromiso conjunto de todos los niveles de gobierno, por lo que, en los próximos días, el Gabinete de seguridad visitará distintos municipios de dicho estado .

El titular de la SSPC, finalmente, se comprometió a visitar a la nueva presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz , viuda de Carlos Manzo, para reunirse con autoridades locales y diferentes sectores, evaluar y supervisar la Estrategia Nacional de Seguridad. Estos encuentros, dijo, permitirán atender directamente sus inquietudes, coordinar medidas preventivas y reforzar la presencia de las autoridades.

