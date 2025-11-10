Da volantazo y termina volcada en túnel de Américas, en Zapopan

La mañana de este lunes 10 de noviembre, una mujer conductora de un vehículo compacto hizo una mala maniobra y terminó volcada sobre su costado derecho .

Los hechos sucedieron alrededor de las nueve de la mañana en el paso a desnivel de la avenida Américas y Ávila Camacho .

De acuerdo con las autoridades municipales que atendieron el percance, la conductora se distrajo mientras conducía y terminó dando " un volantazo " que la llevó a perder el control del vehículo, volcando en el túnel.

El coche, marca Chevrolet en color tinto, quedó en el carril de la extrema derecha, en el sentido de sur a norte, bloqueando la circulación, mientras los elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan atendían el hecho.

La mujer resultó con lesiones leves, siendo valorada por paramédicos de la Cruz Verde sin que requiriera traslado médico.

