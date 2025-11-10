La madrugada de este lunes dos camiones de carga impactaron sobre la autopista Guadalajara-Colima, dejando como resultado una persona fallecida.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que los hechos fueron reportados a los números de emergencias hacia las tres de la madrugada, refiriendo que en el kilómetro 22 de la vía ya mencionada, habían impactado por alcance dos tractocamiones, mismos que quedaron volcados en el camellón central de la autopista.

Debido al impacto, los vehículos se incendiaron, dejando como saldo una persona calcinada. Hasta el momento se desconoce si se trató de alguno de los conductores.

Debido a las condiciones en las que fue encontrada, no fue posible identificar a la víctima ni establecer sus características físicas o de media filiación.

En la atención del hecho participaron la comandancia de la UEPCBJ y sus homólogos de Zacoalco de Torres, Villa Corona y Acatlán de Juárez.

Hasta el momento se desconocen también las causas de lo sucedido. Será tras los peritajes correspondientes que esto pueda determinarse.

Otros inicdentes en la autopista Guadalajara-Colima

Esta mañana de lunes otro par de accidentes se han presentado en dicha vialidad, provocando cierta congestión vehicular. Al rededor de las 7:30 horas, se notificó un accidente en la carretera en dirección a Colima a la altura de Atenquique, el cual provocó el cierre de dos carriles. Derivado de ello se decidió desfogar el tráfico a través del acotamiento, por lo que se solicitó a loscirculantes, cruzar el tramo con cautela y cuidado.

Por otro lado, hace unos minutos se informó de un accidente en el Km 106 en dirección a Colima, con cierres parciales de circulación.

Al momento, ninguno de estos dos accidentes han sido extruidos de la vía para retomar la circulación normal.

Te puede interesar: Peso inaugura la semana con pérdidas frente al dólar

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

