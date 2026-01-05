Ni siquiera los policías están exentos de la violencia que se vive en Jalisco y, en general, en el País, que durante todo el 2025 le arrebató la vida a al menos 16 policías municipales, viales y elementos de la Guardia Nacional, y sin considerar el asesinato de al menos dos expolicías y que cuatro elementos municipales de Teocaltiche continúan desaparecidos tras ser plagiados a inicios de año.

Nueve de los 16 policías asesinados durante 2025 pertenecían a corporaciones municipales, mientras que otros cuatro eran agentes de la Guardia Nacional, dos más eran policías viales y uno pertenecía a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Del total de agentes ultimados, al menos siete se encontraban en el ejercicio de sus funciones cuando fueron atacados, de acuerdo con cifras hemerográficas de este medio de comunicación.

La cifra de asesinatos de policías y elementos dedicados a la seguridad en Jalisco en 2025 es mayor a la reportada en el corte correspondiente al 2024, en el cual se reportó el asesinato de 15 agentes, siendo el año con menos homicidios de policías.

PUEDES LEER: Persisten colonias sin restablecer el servicio de agua en la ZMG

De acuerdo con las cifras, desde enero de 2019 y en lo que va del 2025, han sido asesinados al menos 156 policías y encargados de la seguridad pública en la Entidad, quienes se encontraban activos hasta el día de su asesinato. El año con más asesinatos desde entonces ha sido, precisamente, el 2019, cuando se registraron 31 homicidios de este tipo. Le sigue el 2023, con 26 agentes.

Entre los casos más recientes se encuentran los asesinatos de Libna Mata, de 40 años, y Gisela Ceballos, de 28, las dos oficiales de la Policía Vial del Estado, quienes fueron asesinadas el pasado 11 de noviembre durante las primeras horas de la mañana, mientras realizaban sus labores habituales en el municipio de El Salto. De acuerdo con la información preliminar, referida por el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, ambas agentes habían marcado el alto a un vehículo que llevaba los vidrios polarizados, incluyendo la parte frontal, situación prohibida en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito del Estado.

Los sujetos habrían descendido del vehículo procediendo a atentar contra las agentes, a quienes sometieron y llevaron a la parte posterior de su unidad oficial para después dispararles en el cráneo. De acuerdo con lo referido por el secretario de Seguridad, los homicidas habrían llevado la patrulla desde el punto donde fueron interceptados, hasta calles de la colonia Lomas de San Juan, donde la abandonaron junto con los cuerpos de las oficiales en la caja de la unidad.

Los asesinos habrían recibido ayuda de terceras personas para darse a la huida, por lo cual se estableció un dispositivo interinstitucional en colonias aledañas para dar con los responsables pues, de acuerdo con Juan Pablo Hernández, no se descarta la participación de una célula delictiva que opera en la zona, aunque hasta ahora no hay pista alguna sobre su paradero, manteniendo el crimen impune.

Lo anterior ocurre así, aún cuando, desde marzo de 2019 el Congreso de Jalisco aprobó la reforma al Código Penal del Estado para castigar con hasta 70 años de cárcel a quienes asesinen a personas que desarrollen funciones de seguridad pública.

Sin embargo, para Arturo Villareal Palos, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) especialista en seguridad, el aumentar las penas por asesinar a policías no incide para disuadir a los criminales para que no atenten contra su vida, pues saben que será muy difícil que sean detenidos para hacerles pagar.

"Los criminales ya han perdido el miedo a atentar incluso contra policías debido a que, saben, no lograrán detenerlos. Lo que hace falta es que los atrapen, es decir, que se cumpla la amenaza penal, pues de otra manera se convierte solo en un discurso", manifestó.

"Cuando esta ley se impulsó, 70 años para aquellos delincuentes que atentaran contra la vida de oficiales de policía, y policías en todos los ámbitos, se aplaudió, se hizo una gran fiesta en el Congreso del Estado. Pero vemos que no sirve de nada porque seguimos en la indefensión, y no se diga de las compañeras de Movilidad, quienes fueron asesinadas en un lugar, en un municipio donde prácticamente la delincuencia sigue mandando", lamentó por su parte Unidxs por la Seguridad A.C.

La organización añadió la necesidad de fortalecer a las corporaciones a través de capacitaciones en materia de actuación policial para evitar este tipo de situaciones, pero además, fortalecerlas también con equipamiento adecuado, y sobre todo en la parte humana y laboral, con atención y prestaciones que ayuden a dignificar la labor policial.

Asesinatos de policías durante 2025:

02 de febrero:

Una mujer elemento de la Comisaría Municipal de Teocaltiche murió luego de que la unidad en la que patrullaba, junto con otros dos compañeros, fuera emboscada por criminales armados en calles de la colonia Lomas de Teocaltiche. Los otros dos agentes resultaron lesionados tras el ataque. La elemento municipal fue identificada como Arely López, de 23 años.

18 de febrero:

Ocho policías de la Comisaría de Teocaltiche fueron plagiados junto con el conductor que fungía como taxista, cuando se dirigían a realizar trámites relacionados con sus exámenes de Control y Confianza. Un día después 12 bolsas con restos humanos fueron encontradas en un tramo carretero del municipio, confirmando que se trataba de cuatro de los elementos privados de la libertad. Por el hecho no hay detenidos, mientras que los otros cuatro policías y el taxista continúan desaparecidos hasta la fecha.

16 de marzo:

Un enfrentamiento entre elementos federales y criminales armados, que comenzó en el municipio de La Barca, Jalisco, y se extendió hasta diversas comunidades del estado de Michoacán, dejó como saldo de seis militares y dos elementos de la Guardia Nacional muertos, así como un guardia civil y cinco oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional lesionados. Del total de los elementos fallecidos, los dos agentes de la Guardia Nacional fueron asesinados en Jalisco. No se informó sobre sus identidades.

09 de abril:

Un elemento de la Policía de Teocaltiche fue asesinado en su domicilio, ubicado en la colonia Los Tanques de aquella localidad, mientras se encontraba franco. Criminales armados ingresaron al domicilio durante las primeras horas del día y lo llevaron al patio de la vivienda, en donde le dispararon en varias ocasiones para después huir. El policía asesinado fue identificado como Luis Ernesto Chávez Regino, de 31 años, quien tenía un año en la corporación.

15 de abril:

El comisario, Ramón Grande Moncada, de 53 años de edad, fue atacado cuando circulaba en su vehículo, en su día franco, por las calles Niños Héroes y Del Panteón, justo enfrente de la Unidad Deportiva Maravillas, en la colonia San Martín. Su esposa resultó lesionada y fue traslada a recibir atención médica tras la agresión.

06 de agosto:

El cuerpo Román Omar Rodríguez Arellanes, de 33 años, policía de Guadalajara asignado a la Unidad de Resguardo de Servicios Establecidos, fue hallado sin vida en calles de la zona del conocido como "Pueblo Quieto", ubicada muy cerca del cruce de las avenidas Mariano Otero e Inglaterra, en Guadalajara. El elemento había salido de laborar la última vez que se le vio con vida. Aunque elemento en activo al momento del asesinato, se encontraba en proceso de baja.

05 de octubre:

El cuerpo de un hombre de entre los 30 y los 35 años, quien vestía un uniforme de la Guardia Nacional, fue encontrado sin vida al interior de un terreno baldío en la delegación de San Gaspar de Las Flores, en el municipio de Tonalá, luego de que reportes de vecinos a los números de emergencias alertaran sobre detonaciones de arma de fuego. El agente tenía por lo menos un impacto de bala en el cuerpo. Los hechos, hasta la fecha, no han sido esclarecidos.

12 de octubre:

Al interior de un domicilio dos hombres fueron asesinados a balazos por criminales armados que irrumpieron en la finca por la fuerza. Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Gerardo Z, de 30 años, y Ramón D, de 44, este último elemento activo se la Sedena.

02 de noviembre:

Una balacera entre elementos de la Policía del Estado y civiles armados en el municipio de Unión de San Antonio dejó como saldo un policía municipal asesinado y uno más, lesionado. De acuerdo con los primeros informes de la Policía del Estado, personal de la Comisaría de Unión de San Antonio solicitó apoyo al C5 Jalisco ante el ataque. Durante su recorrido de vigilancia en el Camino a Rancho La Primavera, a la altura de la Escuela Vicente Guerrero en La Primavera, se enfrentaron a los civiles armados, quienes les dispararon para después huir. En el hecho otro elemento resultó lesionado.

11 de noviembre:

Libna Mata, de 40 años, y Gisela Ceballos, de 28, las dos oficiales de la Policía Vial del Estado, fueron plagiadas y posteriormente asesinadas, por sujetos a quienes les habían marcado debido a que el vehículo en el que se conducían los criminales llevaba los vidrios polarizados, incluyendo la parte frontal. Los sujetos habrían descendido del vehículo procediendo a atentar contra las agentes, a quienes sometieron y llevaron a la parte posterior de su unidad oficial para después dispararles en el cráneo. De acuerdo con lo referido por el secretario de Seguridad, los homicidas habrían llevado la patrulla desde el punto donde fueron interceptados, hasta calles de la colonia Lomas de San Juan, donde la abandonaron junto con los cuerpos de las oficiales en la caja de la unidad.

28 de noviembre:

Mientras se encontraban en un punto de revisión, un grupo de elementos de la Guardia Nacional fue víctima de un ataque armado en la carretera Santa Rosa–La Barca, a la altura del entronque hacia El Rodeo, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Los criminales, quienes se conducían en tres camionetas blancas, dispararon contra los agentes sin mediar palabra, iniciando una refriega que dejó como saldo a un elemento de la Guardia Nacional sin vida y a otro lesionado.

Policías asesinados por año en Jalisco:

2019: 31 (incluye al Fiscal Regional)

2020: 22

2021: 23

2022: 23

2023: 26

2024: 15 (Incluye al director de Seguimiento a Procesos)

2025: 16

Total: 156

YC