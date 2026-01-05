Jalisco 3x1: El sitio web oficial para sacar turno y canjear tus placas antes del 31 de marzo

A partir de este enero, las y los propietarios de vehículos en Jalisco que ya cumplieron con el pago del refrendo vehicular 2025, pero aún no han realizado el canje de placas, cuentan con una nueva oportunidad para completar el trámite sin contratiempos. Las autoridades estatales anunciaron una prórroga especial que permitirá regularizar esta obligación durante los primeros meses de 2026.

La Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco informó que la extensión del plazo responde a la elevada demanda registrada en el último trimestre de 2025. Tan solo en octubre se realizaron más de 120 mil sustituciones de placas; en noviembre, la cifra superó las 150 mil, y en diciembre se alcanzaron más de 180 mil canjes, lo que saturó la capacidad de atención.

La prórroga estará vigente del 2 de enero al 31 de marzo de 2026. El canje es obligatorio para los vehículos que portan placas con los diseños “Maguey”, “Minerva” y “Gota” —en sus versiones roja y verde—, incluyendo motocicletas, automóviles particulares, camionetas, taxis, transporte público y remolques. Estas láminas dejaron de cumplir con los lineamientos técnicos establecidos en la norma federal NOM-001-SCT-2-2016, vigente a nivel nacional.

La prórroga aplica únicamente para quienes pagaron el refrendo 2025 y cuentan con su registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular, sin necesidad de realizar cambios de propietario u otras modificaciones administrativas.

Desde el 2 de enero, las y los contribuyentes pueden agendar su cita en el portal sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora. Asimismo, las oficinas recaudadoras ya operan nuevamente, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas.

Para completar el trámite, es necesario entregar las placas anteriores, presentar identificación oficial vigente, el documento que acredite la propiedad del vehículo, comprobante de domicilio reciente y la verificación vehicular correspondiente.

Las personas que no realizaron el pago del refrendo en 2025 deberán cubrir en 2026 el costo de la dotación de placas, que asciende a 2 mil 500 pesos. Durante este año, solo serán válidos los diseños “Collage” (2019) y “Cabañas” (2025); circular con placas obsoletas puede derivar en multas y la retención del vehículo.

Calendario para verificación vehicular

Enero-febrero 1

Febrero- Marzo 2

Marzo - Abril 3

Abril - mayo 4

Mayo - junio 5

Julio - agosto 6

Agosto - septiembre 7

Septiembre - octubre 8

Octubre - noviembre 9

Noviembre - diciembre 0

