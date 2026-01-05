"Coyotes" hacen su agosto con trámites vehiculares en la Glorieta de Tránsito

Hasta 7 mil 500 pesos puede costar el trámite de placas de circulación y licencia con los llamados 'coyotes' en la Glorieta de Tránsito, quienes aprovechan el desconocimiento de la ciudadanía para realizar pagos y trámites en la Secretaría de Transporte. Basta con prestarles una identificación, copia de la CURP y un comprobante de domicilio para que, aseguran, en menos de 30 minutos "puedas irte a tu casa".

Sin seguridad ni vigilancia por parte de personal de la dependencia estatal, los 'coyotes' ofrecen sus servicios afuera de las oficinas. Por 2 mil 800 pesos, uno de ellos afirmó que en menos de media hora "te vas con tu licencia".

"Vas a hacer el examen de computadora y el práctico, pero aunque lo repruebes te van a sellar para que pases. Con mil empezamos el trámite y ya que tengas la licencia pagas el resto". Su compañero, a un costado, ofrecía el mismo servicio a otro usuario.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Por las placas vehiculares, aunque son gratuitas durante los primeros tres meses del año acreditando el pago del refrendo, el costo se puede elevar hasta 5 mil pesos a través del coyotaje. Pese al alto precio, indicaron que la ventaja de realizar el trámite con ellos es que "no hay trabas" y en tres días se podrán recoger las nuevas placas. Incluso ofrecen 'paquetes': aunque varía dependiendo la cantidad de multas y recargos, aseguran que con entre mil y 6 mil pesos se pueden eliminar todos los adeudos.

También ofrecen realizar el pago del refrendo y la sustitución de placas de otros estados con una comisión. Debido a que el costo del refrendo este año es más alto, 600 pesos para motocicletas y mil pesos para automóviles, la comisión del coyotaje ronda entre los 200 y 400 pesos, mientras que para la sustitución de placas de otras entidades, dependiendo de los adeudos, ronda los 500 pesos.

Pero no sólo en la Glorieta de Tránsito se lleva a cabo esta actividad. A través de redes sociales, como Facebook y WhatsApp, se ofrecen la misma clase de servicios. Este medio consultó una de estas páginas que promete eliminar las multas de tránsito y foto multas "en el mismo día" por tres mil 500 pesos. Además, ofrecen hacer el cambio de placas y pagar la verificación por 4 mil pesos. Basta mandar fotografías del número de serie del vehículo, las placas, de una identificación oficial, de un comprobante de domicilio y la CURP.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

En Jalisco, el coyotaje no está tipificado en el Código Penal del Estado, por lo que no existen penas de cárcel específicas que sancionen esta actividad. Sin embargo, en la entidad el delito de cohecho, que consiste en el soborno de servidores públicos para que omita u realice una acción contraria a sus funciones, tiene sanciones de entre dos y doce años de prisión.

Ofrecen descuentos y promociones por pago de multas, refrendo y predial

Durante los primeros meses del año, el Gobierno de Jalisco ofrece descuentos en infracciones viales estatales, foto multas, recargos y otros trámites, además de que mantiene la verificación vehicular gratuita con el pago del refrendo y el paquete 3x1 durante enero, febrero y marzo.

En enero y febrero se podrá acceder a un descuento del 60 por ciento en foto multas e infracciones viales estatales si se realiza el pago en línea. De forma presencial el beneficio será del 50 por ciento. En tanto, durante todo el año se mantendrá vigente un descuento del 70 por ciento en el trámite de cambio de propietario, mientras que los contribuyentes que realicen el pago del refrendo anual en enero y febrero en línea podrán acceder a un descuento del 5 por ciento.

Por su parte, los municipios metropolitanos ofrecen descuentos por pronto pago del impuesto predial en una sola exhibición. En Zapopan el beneficio es del 10 por ciento, o del 7 por ciento pagando con tarjeta de crédito a meses sin intereses durante enero y febrero.

En Guadalajara el descuento es también del 10 por ciento hasta el 28 de febrero, además de que se ofrece un beneficio adicional del 50 por ciento para jubilados, adultos mayores, jefas de familia y personas con discapacidad.

En Tlajomulco el descuento es del 15 por ciento en enero, 10 por ciento en febrero y marzo y 5 por ciento en abril; en Tlaquepaque el descuento es del 15 por ciento durante el primer trimestre del año y de 5 por ciento en abril, además de que no se cobrarán recargos hasta el 1 de junio.

Por último, en Tonalá se pueden eliminar todas las multas y recargos con el programa "Borrón y Cuenta Nueva" durante enero y febrero, además de que se ofrece un descuento del 15 por ciento en el predial.

MV