Tras el corte al suministro de agua tras labores de mantenimiento durante el pasado sábado 3 de enero, hay colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara donde aún no se ha restablecido el servicio.

De acuerdo con el corte informativo más reciente del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), a más de 48 horas del inicio del megacorte del suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el restablecimiento en el suministro del agua se encuentra al 90% de avance.

Donde todavía falta que se restablezca el servicio en su totalidad es en las zonas altas de la metrópoli, esto es una decena de colonias principalmente donde se estará restableciendo el servicio de forma gradual.

"El restablecimiento del servicio se lleva a cabo de forma gradual; a partir de este punto, el avance será más lento debido a la normalización de las actividades ordinarias de la ciudadanía, así como a la topografía de las colonias, la cual influye en los tiempos de recuperación", se indicó en un comunicado en redes sociales por parte del Siapa.

Colonias por regularizar

Las colonias donde el organismo tiene pendiente la regularización son las siguientes:

Zapopan

Lomas de la Primavera

El Tizate

Natura Residencial y La Granja

Agua Blanca

Guadalajara

Santa Cecilia

Guadalajara Oriente

Santa Rosa

Blanco

Cuéllar

Tlaquepaque

Jardines de San Martín

Jardines del Tapatío

Alfredo Barba

La Floresta

Varias de estas colonias se ubican en zonas consideradas como "topográficamente altas", lo cual provoca que se requiera más bombeo para poder restablecer el servicio en su totalidad.

En dichas colonias, el SIAPA acordó apoyar durante el proceso de recuperación del suministro de agua mediante cisternas de diez mil litros instaladas en las colonias topográficamente más altas para proporcionar abasto de agua.

Sin embargo, usuarios de otras colonias reclaman que el servicio, o no fue restaurado o es irregular en sus viviendas.

"En Lomas del Cuatro formamos parte del 10% que no tiene agua", dijo Jesús Omar de Horta, usuario de redes sociales; "En Agua Fría y Lomas de Tabachines, Zapopan, no tenemos agua", indicó Jorge Montejano.

Otros usuarios recriminaron que el servicio tampoco se ha restablecido en su totalidad en colonias como Las Juntitas de Tlaquepaque; Miravalle, Fovissste Miravalle y Atlas en Guadalajara.

El SIAPA informó que los trabajos emprendidos, y que concluyeron el mismo sábado por la tarde, forman parte de una intervención preventiva "indispensable para conservar en óptimas condiciones los equipos, prolongar su vida útil y reducir riesgos que podrían comprometer el suministro de agua en el futuro".

Al respecto, afirmó que esta intervención sustituye los mantenimientos que tradicionalmente se realizan durante la temporada de Semana Santa, por lo que se espera que el corte que usualmente se lleva a cabo en dicha temporada no se efectúe este 2026.

MF