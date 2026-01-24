Uruapan, Culiacán, Ciudad Obregón, Ecatepec de Morelos, e Irapuato encabezaron la lista de ciudades que , de acuerdo con el nstituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sus habitantes consideran inseguras para vivir .

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, correspondiente al último trimestre del año 2025, destacó la lista de las ciudades en México que sus habitantes consideran son inseguras. Los datos fueron:

Uruapan, Michoacán, con 88.7% Culiacán de Rosales, Sinaloa, con 88.1% Ciudad Obregón, Sonora, con 88.0% Ecatepec de Morelos, Estado de México, con 88.0% Irapuato, Guanajuato, con 87.3%

En este conteo de los primeros cinco lugares no aparece ninguna localidad de Jalisco .

En contraste, las áreas urbanas con menor porcentaje de población con percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, con 8.7; Benito Juárez, con 14.8; Piedras Negras, con 17.3; Los Mochis, con 25.6 y San Nicolás de los Garza, con 27.5 por ciento.

Según la ENSU, la percepción de inseguridad a nivel nacional fue de 63.8% en diciembre de 2025. Representa un mínimo incremento si se compara con septiembre, mes en que la percepción fue de 63 por ciento.

Percepción de inseguridad en espacios físicos específicos

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, 72.3% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 64.9%, en la calle; 64.9%, en el transporte público, y 58.9%, en la carretera .

La ENSU resaltó la percepción de la población de 18 años y más respecto a las labores de prevención y combate a la delincuencia de diversas autoridades de seguridad pública.

En diciembre de 2025, 83.0% percibió a la Marina con un desempeño muy o algo efectivo; 81.4% a la Fuerza Aérea Mexicana, y 79.7% al Ejército. Con menores porcentajes en la percepción de un desempeño muy o algo efectivo figuraron la Guardia Nacional, con 70.0%; la policía estatal, con 51.8%, y la policía preventiva municipal, con 46.0 por ciento.

También en diciembre pasado, 29.9% de la población de 18 años y más consideró que el gobierno de su ciudad era muy o algo efectivo para resolver los problemas más recurrentes.

Las áreas urbanas de interés donde un mayor porcentaje de la población percibió efectividad fueron: Piedras Negras, con 68.0%; San Pedro Garza García, con 63.0%, y Ciudad del Carmen, con 58.1 por ciento .

Por otro lado, aquellas ciudades donde el porcentaje de la población con esta percepción resultó menor fueron: Cuautitlán Izcalli, con 8.3%; Acapulco, con 10.8%, y Coatzacoalcos, con 11.4 por ciento .

