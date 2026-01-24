Estos son los niveles del Lago de Chapala y presas de Jalisco

El Lago de Chapala y la mayoría de las principales presas del estado registran niveles altos de almacenamiento a inicios del año, esto como resultado de las lluvias acumuladas durante el último temporal, lo que representa un respiro tras años marcados por la sequía.

De acuerdo con el reporte técnico de monitoreo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de este 24 de enero, ninguna de las principales presas se encuentra en condición crítica, ya que varias de ellas operan cerca o incluso por arriba de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO), sin que ello implique riesgos inmediatos.

El Lago de Chapala, principal fuente de abastecimiento para el Área Metropolitana de Guadalajara, se encuentra al 73.84% de su capacidad, con un almacenamiento de 5 mil 853 hectómetros cúbicos.

El alguna vez conocido como mar chapálico se encuentra aún en buen nivel, ya que su capacidad máxima de este año fue la más alta desde el año 2018 y el cuarto mejor registro en lo que va del siglo XXI, tras haber recuperado poco más de dos metros de su nivel.

El lago de Chapala es la principal fuente de abasto para la ciudad, ya que suministra el 60% del agua para la metrópoli, según datos del SIAPA, de ahí la importancia que mantiene el lago para la capital jalisciense.

Por otra parte, las presas que aportan agua a la ciudad han comenzado a bajar su nivel, pero siguen cerca del 100%. La presa Calderón se ubicó al 79.21% de su capacidad de almacenamiento, aunque en su mejor nivel llegó a estar por arriba del 100%. Dicha presa suministra entre el 10 y 15% del agua a la ciudad, principalmente para la zona norte y poniente de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La presa Calderón está conectada a la presa El Salto mediante un acueducto que le permite aportar agua a la ciudad, esto un metro cúbico por segundo. Esta última se encuentra al 95.08%, prácticamente sin alguna extracción.

En esta ocasión, no se informaron datos sobre la presa El Zapotillo, embalse que fue construido junto con un sistema de acueductos para suministrar hasta 2 metros cúbicos por segundo de agua a la ciudad, mientras que junto con las tres presas anteriores, en total serían 3 metros cúbicos por segundo.

