El cierre de la semana fue poderoso para el Superpeso frente al dólar estadounidense que cayó nuevamente. Estos son los datos:

El dólar cedió terreno por tercera jornada consecutiva y despidió la semana en 17.38 pesos en operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

La última vez que el dólar cerró en un nivel tan bajo fue el 31 de mayo de 2024 , antes de las elecciones que dieron la victoria a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a su partido Morena.

El dólar perdió 1.4% frente al peso durante la semana y arrastra una depreciación de 3.6% en lo que va de 2026 .

Al compararla con las otras seis principales divisas: el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo, la moneda de Estados Unidos se debilitó en la semana 1.9% y fue la peor desde mayo del año pasado, señala el índice DXY de Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.79 pesos en ventanillas de Banamex y significó una baja semanal de 28 centavos .

¿Por qué se debilita el dólar?

Estrategas de Banorte dijeron que la debilidad del dólar se debe a las fuertes tensiones geopolíticas y preocupaciones fiscales en Asia que se moderaron hacia el cierre de la semana.

Desde su punto de vista, la atención del mercado se desplaza hacia la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) del próximo miércoles, cuya expectativa es que la tasa de interés referencial se mantendrá entre 3.5 y 3.75 por ciento.

Así cerraron los mercados

El Índice de Precios y Cotizaciones, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), frenó cinco sesiones consecutivas de ganancias luego de caer este viernes 0.2% y finalizar en 68 mil 195 puntos.

En Banorte sugieren cautela luego de los máximos alcanzados recientemente en el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, cuyo pronóstico es que el indicador termine este año sobre 73 mil 500 puntos.

Para la próxima semana, prevén un rango de operación de 67 mil a 69 mil unidades.

Está por arrancar la temporada de reportes corporativos en México, aunque será prolongada, ya que la fecha límite es el 27 de febrero y la mayoría de las empresas presentarán cifras hasta la segunda quincena de dicho mes.

En Estados Unidos, los siguientes días se esperan los resultados de 102 compañías que integran el índice Standard & Poor's 500, destacando Apple, Meta, Microsoft y Tesla.

Por su parte, los precios del petróleo repuntaron ayer más de 3.3% debido a la posibilidad de una acción militar estadounidense en Irán y una fuerte tormenta invernal en la Unión Americana.

