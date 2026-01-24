La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 25 de enero de 2026, algunas rutas de camiones detendrán sus recorridos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) con motivo de dos eventos deportivos y una mini romería. Por una carrera deportiva en la colonia Vallarta Norte de Guadalajara, se cerrarán las avenidas México, Juan Palomar y Arias y parte de Ignacio L. Vallarta. Mientras que la segunda carrera se realizará en la colonia Tepeyac del municipio de Zapopan, ocasionando cierres en las avenidas Juan Pablo II y Manuel Ávila CamachoLas rutas de camiones que se detendrán a partir de las 6:30 de la mañana del próximo domingo son: C109, C110 dos vías, C140 y Mi Transporte Tren Ligero Ruta 1 (Antes SITREN), C01, C107, C119 Circuito, C123-V1, C123-V2, T06-2, T08-C01, T18 Terranova, C33 Auditorio, C44, C71, C73, C81, C82, C84, C85, C88, C121-A, C120, C136, T08-C01, T16A-C01.T16B, T16B-1, T16B-C01, T16B-C02, T16B-C03, T16B-C04, T16B-C05, T16B-C06, T16B-C07, T16B-C08 y V04 de la Ruta López Mateos.Con motivo de una mini romería que se realizará en el Centro de Zapopan, habrá cierres viales en la Avenida Manuel Ávila Camacho y las rutas que se detendrán a partir de las 4:00 de la tarde son: C33, C44, C72, C81, C82, C84, C85, C85 Aviación, C88 Milpillas, C89, C121-A, C136, T08, T08-C01, T08-C02, T16A-C01, T16A-C01 Tréboles, T16B, T16B-1, T16B-C01, T16B-C03, T16B-C04, T16B-C05, T16B-C06, T16B-C07, T16B-C08, V03 y V04 de la Ruta López Mateos. Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte:NA