La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 25 de enero de 2026, algunas rutas de camiones detendrán sus recorridos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) con motivo de dos eventos deportivos y una mini romería.

Rutas de camiones que se detendrán por dos carreras

Por una carrera deportiva en la colonia Vallarta Norte de Guadalajara, se cerrarán las avenidas México, Juan Palomar y Arias y parte de Ignacio L. Vallarta.

Mientras que la segunda carrera se realizará en la colonia Tepeyac del municipio de Zapopan, ocasionando cierres en las avenidas Juan Pablo II y Manuel Ávila Camacho



Las rutas de camiones que se detendrán a partir de las 6:30 de la mañana del próximo domingo son:

C109, C110 dos vías, C140 y Mi Transporte Tren Ligero Ruta 1 (Antes SITREN), C01, C107, C119 Circuito, C123-V1, C123-V2, T06-2, T08-C01, T18 Terranova, C33 Auditorio, C44, C71, C73, C81, C82, C84, C85, C88, C121-A, C120, C136, T08-C01, T16A-C01.

T16B, T16B-1, T16B-C01, T16B-C02, T16B-C03, T16B-C04, T16B-C05, T16B-C06, T16B-C07, T16B-C08 y V04 de la Ruta López Mateos.

Lee también: Esta es la playa más pequeña de México y que se encuentra en Jalisco

Rutas que se detendrán por mini romería

Con motivo de una mini romería que se realizará en el Centro de Zapopan, habrá cierres viales en la Avenida Manuel Ávila Camacho y las rutas que se detendrán a partir de las 4:00 de la tarde son:

C33, C44, C72, C81, C82, C84, C85, C85 Aviación, C88 Milpillas, C89, C121-A, C136, T08, T08-C01, T08-C02, T16A-C01, T16A-C01 Tréboles, T16B, T16B-1, T16B-C01, T16B-C03, T16B-C04, T16B-C05, T16B-C06, T16B-C07, T16B-C08, V03 y V04 de la Ruta López Mateos.

Consulta las redes de la Setran para conocer actualizaciones del transporte

Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte:

En Facebook como @SecretariadeTransporteJal

En X como @TransporteJal

NA