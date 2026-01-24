Luego de la detención de un líder criminal en Michoacán, las autoridades realizaron cateos en 21 inmuebles de Michoacán. Esta es la información:

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), cumplimentó 21 órdenes de cateo en la localidad de Cenobio Moreno, en inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro Sepúlveda Arellano, "El Botox", exlíder del grupo criminal “Los Blancos de Troya” , capturado la mañana del jueves 23 de enero.

En el despliegue, donde también participó, la Secretaría de Seguridad Pública, las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), así como la Guardia Nacional (GN), se aseguraron drogas, cartuchos útiles y equipos de radiocomunicación.

Como resultado de los cateos, se aseguraron dosis con sustancia granulada al parecer metanfetamina, de hierba seca con características de la marihuana y cartuchos útiles de calibre 7.62, así como equipos de radiocomunicación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente .

"El Botox", detenido ayer en Buenavista, era un objetivo prioritario para las autoridades por su probable relación en actividades delictivas como extorsión en agravio de productores del sector citrícola en la región de Apatzingán, así como por su presunta vinculación con el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo.

Harfuch descarta eventos violentos tras captura de "El Botox"

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que tras la detención de "El Botox", identificado como generador de violencia en Michoacán, se registraron algunos bloqueos de manera aislada.

Sin embargo, aseguró que hasta ayer no se tenían reportes de nuevos eventos violentos relacionados con esa acción.

Cuestionado sobre la situación de seguridad en la entidad luego de la captura del presunto líder criminal, el funcionario federal señaló que las autoridades mantienen operativos permanentes y que las detenciones continúan como parte de un despliegue coordinado entre fuerzas federales y estatales.

"Sí, hubo algunos bloqueos y seguimos con las detenciones", indicó García Harfuch, al precisar que incluso antes de la captura de "El Botox", durante la misma madrugada, fue detenida una persona cercana a él, quien aportó información clave para concretar su aprehensión.

OA