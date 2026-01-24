Esta es la playa más pequeña de México y que se encuentra en Jalisco

Pensar en la playa más pequeña de México es una cosa, y saber que se encuentra en Jalisco quizá ocasione que despierte el interés de viajeros, sobre todo de cara al puente del mes de febrero o bien pensando en alejarse del clima frío de estos días debido al invierno. Se trata de playa Colomitos, un diminuto paraíso que se localiza en la región costa norte del estado, una de las zonas turísticas más bonitas del Pacífico mexicano.

Playa Colomitos es considerada la playa más "chiquita" de México, ya que mide apenas unos 30 metros de largo. Su tamaño contrasta con la claridad de sus aguas, la arena y el entorno natural que la rodea, y por eso es un sitio muy buscado por quienes desean conocer destinos poco convencionales o alejarse del ruido de otras playas más urbanas que se encuentran cerca.

X / @PuertoVallarta

¿Dónde se ubica la playa más pequeña de México?

La playa más pequeña de México, Colomitos, se encuentra en el municipio de Puerto Vallarta, específicamente al sur de Boca de Tomatlán y antes de Playa Las Ánimas. Forma parte del corredor de playas accesibles por mar o a través de senderos rodeados de selva tropical.

Su ubicación, lejos del centro urbano y sin acceso vehicular directo , ha permitido que conserve un estado prácticamente natural, algo cada vez más raro en otros destinos de playa del país.

¿Qué se puede hacer en Playa Colomitos?

Además de su fama como la playa más pequeña de México y de que los amantes de la fotografía pueden tomarse muchas imágenes, playa Colomitos destaca por su ambiente tranquilo y aguas poco profundas, ideales para nadar o practicar snorkel. La vegetación selvática que la rodea ofrece sombra natural y un paisaje que atrae tanto a turistas del país como de otras partes del mundo.

¿Qué tan lejos está Playa Colomitos de Guadalajara?

De acuerdo con Google Maps, Playa Colomitos se encuentra a una distancia de aproximadamente 330 kilómetros desde Guadalajara. El tiempo de viaje en automóvil es de alrededor de 4 horas y 30 minutos, aunque, dependiendo del tráfico, puede llegar a ser de hasta seis horas.

La ruta rápida para llegar en 2026 es por autopista y, según Google Maps, el viaje inicia por la Autopista Guadalajara-Tepic (México 15D) y continúa por la Vía Corta a Puerto Vallarta (México 200D). Se debe arribar primero a Boca de Tomatlán, al sur de Puerto Vallarta, ya que es el último punto accesible por carretera.

Finalmente, se debe tomar un taxi acuático, conocido como panga en la región, y seguir un trayecto de cinco minutos desde el muelle. La otra opción es por la vía de senderismo, una caminata que dura alrededor de 30 minutos a una hora.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: El municipio de Jalisco que atrae miles rumbo al Día de la Candelaria 2026

OF