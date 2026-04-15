Sedeco anuncia programas e incentivos para impulsar la generación de empleo en Jalisco

Ante la desaceleración de generación de empleos en Jalisco, sobre todo en el sector de comercio y servicios, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) anunció la implementación de programas e incentivos destinados especialmente a microempresas. Con una bolsa de 166.5 millones de pesos, el objetivo es apoyar a los generadores de puestos de trabajo en la entidad y fomentar la formalidad, señaló la titular de la dependencia, Cindy Blanco Ochoa.

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En total son cuatro programas públicos y proyectos estratégicos: Jalisco Atrae, Artesanías Jalisco Más, Impulso Mipymes Jalisco y Crecer al Estilo Jalisco mediante la generación de empleo y talento. También se prepara la iniciativa Jalisco vende más, destinada al sector comercio y servicios, luego de identificar que una de las principales razones por las que pequeñas empresas cierran es por falta de acceso a financiamiento o un mal manejo del flujo de efectivo.

Programas e incentivos buscan fortalecer empresas locales y frenar cierre de negocios

Asimismo, se contempla un programa de compras públicas, es decir, el Gobierno del Estado comprará a empresas jaliscienses, así como una estrategia de desarrollo de proveedores. En tanto, se darán capacitaciones a empresas exportadoras de la entidad, mientras que en el comercio exterior se implementará un programa de certificaciones para hacer más competitivo al sector productivo del Estado, indicó Blanco Ochoa.

"Las reglas de operación ya están publicadas. Cualquier persona puede a partir del día de hoy entrar, revisar las reglas de operación y revisar cuándo es que abren y cierran las convocatorias y cuáles son los criterios de selección".

La directora de planeación de Sedeco, Paulina Contreras, detalló que se implementó inteligencia artificial para generar el expediente único Sedeco, con el cual las empresas ingresan toda la documentación jurídica en una sola ocasión. Se realiza una revisión en tiempo real, con lo que se pasa de 10 días de verificación a una hora para que el solicitante reciba una respuesta sobre su solicitud.

Explicó que las convocatorias consisten en certificaciones, digitalización, promoción internacional, atracción de inversión, conservación y generación de empleo, talento y artesanos . Se establecieron apoyos económicos desde 100 mil hasta 10 millones de pesos, destinados a empresas locales, nacionales e internacionales. Entre los programas, se contemplan incentivos de 1.8 millones de pesos a las organizaciones que contraten a personas recién egresadas de la universidad.

Sedeco otorgará distintivos ligados al Mundial 2026

Por su parte, la directora de proyectos estratégicos de Sedeco, Sugei Palma, indicó que también se entregarán incentivos en especie: distintivo Crece para entornos empresariales incluyentes, con el cual las empresas que lo obtengan tendrán puntuaciones extra al momento de participar en las convocatorias y programas; y la insignia Yo también juego. Esta está relacionada con el Mundial 2026, anotó la funcionaria.

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"Es ofrecer la profesionalización del servicio a todos aquellos visitantes que vengan durante este año […]. Con la obtención de cuatro distintivos adicionales: distintivo de C de calidad, distintivo I de inclusión, distintivo de profesionalización y el distintivo de trata de blancas y explotación infantil. Este distintivo (Insignia) va dirigido a todas las unidades económicas, principalmente de comercio y servicios y todas aquellas que estén destinadas a la hospitalidad" , dijo.

La convocatoria para este distintivo estará abierta hasta el 20 de junio. Entre los beneficios, destacó la publicidad y la oportunidad de participar en la promoción que hará el Gobierno del Estado junto con FIFA Mundial.

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