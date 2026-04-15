Sector comercio y servicios enfrenta pérdida de empleos en Jalisco

Durante los primeros tres meses de 2026, el sector comercio y servicios en Jalisco enfrentó pérdida de empleo frente a otras industrias, como de transformación, de actividades primarias y de la construcción, reconoció la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (Sedeco), Cindy Blanco Ochoa. Señaló que se lleva a cabo un diagnóstico para conocer las causas e implementar estrategias de recuperación.

La funcionaria detalló que comercio y servicios representan el 60 por ciento del Producto Interno Bruto de la entidad . Indicó que el 80 por ciento del sector se concentra en cinco municipios de Jalisco: Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Puerto Vallarta y Tlaquepaque.

"Estamos trabajando para entender si esto responde a un municipio y hay una dinámica que necesitemos revertir, o cómo es que se está afectando esta dinámica en estos municipios que concentran el 80 por ciento de este sector […]. Necesitamos trabajar en el sector puntualmente, de comercio y servicios, y puntualmente con las microempresas", anotó.

Advirtió que el 80 por ciento de los empleadores que cerraron en este sector eran microempresas, por lo que se implementarán medidas y programas de apoyo, como Jalisco vende más, para impulsar la generación de empleo. Gracias a que la entidad está "muy sectorizada", se podrán implementar estrategias puntuales para cada industria, afirmó.

Descartan que pérdida de empleos en el sector tenga impacto durante el Mundial

Descartó que la pérdida de empleos en el sector tenga un impacto durante el Mundial. "Independientemente de que haya una dinámica de desaceleración del empleo, somos un Estado fuerte en materia de atracción turística.

No creo que vaya por ahí, en nuestro diagnóstico que hemos estado llevando a cabo, las empresas reportan otro tipo de problemáticas por las cuales están saliendo de la formalidad o están dejando de contratar".

Coparmex Jalisco alertó que durante los primeros tres meses del año, por cada empresa que abrió en Jalisco, 14 cerraron; se generaron siete mil 657 empleos, con lo que la entidad cayó al lugar 10 a nivel nacional, fuera del top tres que había ocupado al final de 2025.

En cuanto al sector de comercio y servicios, señaló que "registran una pérdida de puestos de trabajo, lo cual resulta relevante dado que concentran una proporción importante del empleo en el estado".

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Reconoció que la tendencia de desaceleración es similar en todo el país, lo que refleja que el crecimiento de empleo enfrenta mayores retos y, en consecuencia, incide en una moderación del consumo y la inversión. Hizo un llamado a fortalecer las condiciones para la permanencia de empresas, generando certidumbre, así como facilitando la operación de negocios y evitar cargas adicionales contra micro y pequeñas empresas.

"Es necesario impulsar la recuperación de sectores rezagados como servicios y comercio, que son estratégicos para la generación de empleo. En este contexto, la próxima realización de la Copa del Mundo de la FIFA representa una oportunidad para detonar la actividad económica en estas áreas y contribuir a recuperar el dinamismo del empleo formal en los próximos meses", exhortó a través de un comunicado.

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