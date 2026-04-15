Impulsan derechos laborales en Jalisco de cara al Mundial de 2026

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevó a cabo el foro tripartito sobre "Derechos Laborales para el Mundial de Futbol 2026 en Jalisco" de cara a la organización del evento deportivo que se realizará en junio.

El objetivo del foro es que, entre autoridades laborales, representantes empresariales y sindicales en Jalisco, se puedan identificar, prevenir y mitigar riesgos a los derechos laborales, generados por la Copa Mundial de 2026. Entre algunos riesgos, se incluyen la trata de personas, la explotación laboral y el trabajo infantil.

El secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Ricardo Barbosa, indicó que se prioriza el evitar estos dos últimos puntos.

"Tenemos que trabajar desde dos aspectos muy importantes: la formalidad, que las empresas cumplan con todo el ordenamiento, y supervisar la informalidad, sobre todo, para que no haya ni explotación laboral ni explotación laboral infantil. Que (en) Jalisco esté totalmente erradicada cualquier forma de trabajo infantil o explotación laboral".

Estas son las acciones que se realizarán rumbo al Mundial 2026

Para el funcionario estatal, las acciones incluyen desplegar protocolos "para cualquier tipo de explotación infantil; incluyendo la laboral y también la sexual", según señaló.

Por lo tanto, detalló que mantienen comunicación con organismos, secretarías y destinos turísticos, entre ellos, en Chapala y Puerto Vallarta, señalados como focos de las problemáticas de trata.

Y como se prevé que haya una importante generación de empleos durante el Mundial, las autoridades estatales estarán vigilantes para evitar el trabajo infantil, así como el trabajo precario: "Que se respete la afiliación al Seguro Social, aunque sea un contrato por un mes y medio, que no sea un trabajo precario", dijo.

Barbosa puso de ejemplo que, ante la posibilidad de que haya niños y niñas involucrados como voluntarios, como suele ocurrir en este tipo de eventos mundiales, deberán ser "cuidadosos" por el DIF y la Secretaría del Trabajo para revisar que efectivamente sea de forma voluntaria y no obligatoria.

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Uno de los paneles refirió sobre los retos y oportunidades acerca de este tema en el Estado, enfocado en la generación de empleos, cumplir con derechos laborales y fortalecer el sector económico local.

En otro panel se abordó el tema de trabajo digno y el marco jurídico laboral; finalmente, se trataron los riesgos laborales graves que pueden presentarse en el contexto del Mundial 2026, en particular la trata de personas, la explotación laboral y el trabajo infantil, así como las rutas de denuncia y los mecanismos institucionales de atención existentes.

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OB