Impulsan derechos laborales en Jalisco de cara al Mundial de 2026

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevó a cabo el foro tripartito sobre "Derechos Laborales para el Mundial de Futbol 2026 en Jalisco" de cara a la organización del evento deportivo que se realizará en junio.El objetivo del foro es que, entre autoridades laborales, representantes empresariales y sindicales en Jalisco, se puedan identificar, prevenir y mitigar riesgos a los derechos laborales, generados por la Copa Mundial de 2026. Entre algunos riesgos, se incluyen la trata de personas, la explotación laboral y el trabajo infantil.El secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Ricardo Barbosa, indicó que se prioriza el evitar estos dos últimos puntos."Tenemos que trabajar desde dos aspectos muy importantes: la formalidad, que las empresas cumplan con todo el ordenamiento, y supervisar la informalidad, sobre todo, para que no haya ni explotación laboral ni explotación laboral infantil. Que (en) Jalisco esté totalmente erradicada cualquier forma de trabajo infantil o explotación laboral".Para el funcionario estatal, las acciones incluyen desplegar protocolos "para cualquier tipo de explotación infantil; incluyendo la laboral y también la sexual", según señaló.Por lo tanto, detalló que mantienen comunicación con organismos, secretarías y destinos turísticos, entre ellos, en Chapala y Puerto Vallarta, señalados como focos de las problemáticas de trata.Y como se prevé que haya una importante generación de empleos durante el Mundial, las autoridades estatales estarán vigilantes para evitar el trabajo infantil, así como el trabajo precario: "Que se respete la afiliación al Seguro Social, aunque sea un contrato por un mes y medio, que no sea un trabajo precario", dijo.Barbosa puso de ejemplo que, ante la posibilidad de que haya niños y niñas involucrados como voluntarios, como suele ocurrir en este tipo de eventos mundiales, deberán ser "cuidadosos" por el DIF y la Secretaría del Trabajo para revisar que efectivamente sea de forma voluntaria y no obligatoria.Uno de los paneles refirió sobre los retos y oportunidades acerca de este tema en el Estado, enfocado en la generación de empleos, cumplir con derechos laborales y fortalecer el sector económico local.En otro panel se abordó el tema de trabajo digno y el marco jurídico laboral; finalmente, se trataron los riesgos laborales graves que pueden presentarse en el contexto del Mundial 2026, en particular la trata de personas, la explotación laboral y el trabajo infantil, así como las rutas de denuncia y los mecanismos institucionales de atención existentes.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB