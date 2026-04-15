Zapopan presenta resultados del presupuesto participativo 2026

El gobierno de Zapopan presentó la mañana de este miércoles los resultados del Presupuesto Participativo 2026, un ejercicio en el cual miles de ciudadanos definieron directamente las obras prioritarias para cada una de sus colonias, centrándose en espacios públicos.

Lee también: Capturan a dos hombres por transportar presunta madera ilegal en Gómez Farías

Cada voto representa una esperanza de mejorar

El director de Contacto Ciudadano, Luis Aarón Quiroga, destacó el significado del proceso. Cada proyecto que se presentó y cada voto representa una historia, una necesidad y una esperanza de mejorar. Gobernar es escuchar y escuchar es construir juntos”, expresó.

Más de 183 mil 215 personas participaron en la votación del presupuesto, reflejándose en la habilitación de obras en 10 zonas del municipio, donde los proyectos más votados se concentraron en la construcción y rehabilitación de parques, espacios comunitarios y obras urbanas.

EL INFORMADOR / R. CASAS

Resultados de las obras que destacan

Entre los resultados se destacó la colonia Arcos de Zapopan II, que obtuvo 41 mil 509 votos para la tercera etapa de su parque. También se encuentran el proyecto de parque lineal en la colonia Auditorio, con 29 mil 207 votos, y la construcción de áreas de usos múltiples en Pedregal de Milpillas, con 28 mil 803 sufragios. El resto de las obras aprobadas se ubican en Villas de Nuevo México, Misión del Bosque, El Vigía, La Primavera, El Briseño, El Tizate y Loma Bonita.

El presidente municipal, Juan José Frangie, señaló que el aumento en la participación refleja el interés de la población en este tipo de ejercicios. Hemos logrado un récord de votos este año. El gobierno solo no puede; trabajamos en conjunto con la ciudadanía”, afirmó.

Este modelo se implementa desde la administración encabezada por Pablo Lemus

En el caso de Zapopan, este modelo comenzó a implementarse desde la administración encabezada por Pablo Lemus Navarro hace 10 años, y se ha mantenido en los últimos años como una de las principales herramientas de participación en el municipio, enfocándola en obras comunitarias como parques, espacios públicos y en la rehabilitación urbana.

EL INFORMADOR / R. CASAS

La presentación de los resultados se llevó a cabo en el Parque Valle de Nuevo México, el cual fue inaugurado en 2024 como resultado del propio Presupuesto Participativo. El parque se utiliza actualmente como zona de recreación para los estudiantes de la primaria Vicente Guerrero, además de ser utilizado por los vecinos de la zona, lo que, de acuerdo con las autoridades municipales, refleja el tipo de obras que surgen de este mecanismo, ya que responden a necesidades planteadas directamente por la comunidad.

Por su parte, el director de Obras Públicas e Infraestructura del municipio, Álvaro Orozco, explicó que las decisiones de los vecinos también inciden en el desarrollo de los proyectos. “Ellos nos dicen qué es lo que quieren en los espacios, qué actividades predominan, y eso nos ayuda a entregar obras que sean para el disfrute de la comunidad”, indicó.

Los 183 mil 215 votantes de este año superaron el récord de 136 mil votantes registrados en 2025, de acuerdo con las autoridades municipales, quienes mencionaron que buscarán seguir incrementando la cifra durante los siguientes años.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS