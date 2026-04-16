El Gobierno de Jalisco sostuvo una reunión con conductores de vehículos de plataforma, en la que se alcanzaron acuerdos para evitar nuevos bloqueos de vialidades y abrir mesas de diálogo para atender sus demandas.

El encuentro se realizó en Palacio de Gobierno y fue encabezado por el secretario general, Salvador Zamora Zamora, junto con el titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, y representantes de organizaciones que agrupan a más de 20 mil personas dedicadas a esta actividad.

Durante la reunión, las autoridades reiteraron su respeto al derecho a la libre manifestación, pero subrayaron la necesidad de mantener el orden y garantizar la movilidad en la entidad.

“Hoy con apertura al diálogo hemos logrado acuerdos. El Gobierno del Estado nunca estará en contra de la libre manifestación y siempre verá por los jaliscienses y los trabajadores de este servicio”, expresó Zamora.

El seguimiento de los acuerdos estará a cargo de la Secretaría de Transporte.