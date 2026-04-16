Jueves, 16 de Abril 2026

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Gobierno de Jalisco negocia con choferes de plataformas para evitar bloqueos

Los secretarios de Gobierno y Transporte dialogan con representantes de más de 20 mil conductores

Por: El Informador

Salvador Zamora Zamora encabezó la reunión con conductores de plataformas. ESPECIAL

Salvador Zamora Zamora encabezó la reunión con conductores de plataformas. ESPECIAL

El Gobierno de Jalisco sostuvo una reunión con conductores de vehículos de plataforma, en la que se alcanzaron acuerdos para evitar nuevos bloqueos de vialidades y abrir mesas de diálogo para atender sus demandas.

El encuentro se realizó en Palacio de Gobierno y fue encabezado por el secretario general, Salvador Zamora Zamora, junto con el titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, y representantes de organizaciones que agrupan a más de 20 mil personas dedicadas a esta actividad.

Durante la reunión, las autoridades reiteraron su respeto al derecho a la libre manifestación, pero subrayaron la necesidad de mantener el orden y garantizar la movilidad en la entidad.

“Hoy con apertura al diálogo hemos logrado acuerdos. El Gobierno del Estado nunca estará en contra de la libre manifestación y siempre verá por los jaliscienses y los trabajadores de este servicio”, expresó Zamora.

El seguimiento de los acuerdos estará a cargo de la Secretaría de Transporte.

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