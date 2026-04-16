Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en El Salto para este jueves 16 de abril informa que estará con algo de nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 11%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

