Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en El Salto para este jueves 16 de abril informa que estará con algo de nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 11%.Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México