Jueves, 16 de Abril 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en Chapala para este jueves 16 de abril informa que estará con algo de nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 22%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Martes 21 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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