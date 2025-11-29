La migración de la mariposa monarca a México es un fenómeno extraordinario y gracias a la tecnología se ha descubierto que Jalisco está involucrado en esa maravilla de la naturaleza. Te contamos por qué.

Cada otoño millones de mariposas monarca viajan 4 mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los santuarios de Michoacán y el Estado de México para pasar el invierno , realizando su viaje a través de varios estados del país, principalmente del este, como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

No te pierdas: Sábado frío y con posible lluvia dispersa para Guadalajara

El biólogo Héctor Ávila Villegas, Director de Cosmos Semillas Nativas, asociación dedicada a la conservación de los polinizadores en México, señaló que gracias a una nueva tecnología estrenada este año por la compañía norteamericana Cellular Tracking Technologies, el Cape May Science Center y la Xerces Society, que permite conocer la ubicación de mariposas monarca equipadas con un chip, se ha podido confirmar de manera contundente, que la migración de mariposas monarca también se puede extender hasta el centro-occidente de México, incluyendo al estado de Jalisco .

Ávila Villegas, galardonado en el 2022 como "Defensor de los Polinizadores de México" por la asociación The Pollinator Partnership, mencionó que este hallazgo es otro ejemplo de la importancia de monitorear la biodiversidad, ya que permite conocer la presencia de especies o fenómenos naturales relevantes. En ese sentido comentó que este año se está estrenando una aplicación gratuita para Android y iPhone llamada “Project Monarch”, con la que cualquier persona puede detectar a ejemplares de mariposa monarca que viajan con un pequeño radio transmisor que les fue colocado cuando iniciaban su migración.

“Cuatrocientas mariposas monarcas fueron equipadas con un mini radio transmisor que emite una señal vía Bluetooth durante el día. Con la aplicación Project Monarch, las personas pueden detectar esta señal en un rango de 50 hasta 400 m, generando un registro en un mapa”.

Señaló que hasta el momento se han reportado dos mariposas monarca con transmisor en Jalisco . “La primera con el número MW008, que partió de Kansas City, EU, el 26 de septiembre del 2025, fue registrada el pasado 11 y 12 de noviembre en Jalostotitlán, San Miguel El Alto y Arandas. Por su parte, el ejemplar BCA015 que salió de Alabama, EU, el 19 de octubre del 2025, fue reportado el 16 y 17 de noviembre en Acatic, Tepatitlán de Morelos, Ocotlán y La Barca para posteriormente seguir su camino hacia Michoacán. Esto confirma que la migración de la mariposa monarca se puede extender hasta el estado de Jalisco , sin embargo, lo ideal es seguir recopilando información”.

El especialista hizo un llamado a toda la población jalisciense a participar en el monitoreo de la migración de la mariposa monarca instalando esta aplicación en sus teléfonos celulares, con énfasis en niños, jóvenes, estudiantes, y grupos que realizan actividades al aire libre como senderistas, bikers de montaña, observadores de aves y público en general que esté interesado.

ESPECIAL

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA