La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 inició con el reconocimiento del Gobierno federal al esfuerzo que ha posicionado al encuentro como uno de los más destacados del mundo.

Durante la inauguración, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, entregó a la FIL el certificado "Hecho en México", que destaca al evento por su excelencia, permanencia y alcance internacional y destacó que es un evento que fomenta la libertad.

"Es un gran evento cultural de libertad. Qué maravilla que tengamos la Feria Internacional del Libro, es un gran activo, un gran espacio para todo el mundo".

En el mismo acto, el alcalde de Barcelona —ciudad invitada de honor— Jaume Collboni anunció que la tradicional fiesta de Sant Jordi se celebrará el 6 de diciembre dentro de la feria.

La conmemoración, originaria de Cataluña y realizada cada 23 de abril, gira en torno al intercambio de libros y rosas como símbolo de cultura y afecto. Subrayó que Barcelona edita el 80 por ciento de la producción literaria de España.

Afirmó que participar en la FIL representa “un sueño” y un compromiso para honrar la literatura y fortalecer los lazos culturales con Guadalajara.

AO

