Noviembre agoniza, pero existen buenas noticias para la cotización del peso mexicano frente al dólar estadounidense porque logró cerrar el mes con ganancias. Estos son los datos:La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó noviembre alrededor de 18.30 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 1.42% o 26 centavos respecto al cierre de octubre, de acuerdo con información de Bloomberg.El dólar al menudeo terminó este viernes en 18.75 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 1.57% o 30 centavos por debajo con que término el mes anterior.La apreciación del peso se debe en parte a una corrección, pues en octubre el peso se depreció 1.30% frente al dólar, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.En noviembre, el dólar se debilitó 0.34% de acuerdo con el índice ponderado, luego de ganar 2.07% en octubre. Esto propició que la mayoría de los principales cruces del dólar cerraran el mes con una apreciación.En el mes, las divisas más apreciadas fueron: el rublo ruso con 3.79%, el peso colombiano con 2.63%, el florín húngaro con 2.26%, el peso chileno con 1.57%, el peso mexicano con 1.42% y el ringgit de Malasia con 1.36 por ciento.El mercado de capitales cerró el mes con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, ante la expectativa de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el próximo 10 de diciembre.El Dow Jones registró un avance mensual de 0.32% alcanzando un nuevo máximo histórico el 12 de noviembre y el S&P 500 ganó 0.13%. Por su parte, el Nasdaq Composite mostró una pérdida en el mes de 1.51 por ciento.En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró noviembre con una ganancia mensual de 1.32%, alcanzando un nuevo máximo histórico el 11 de noviembre. Al interior, resaltaron las alzas de las emisoras como Grupo Aeroportuario del Pacífico, con un aumento de 15.23%; El Puerto de Liverpool, 11.92%; Qualitas Controladora, 8.61%; Kimberly-Clark de México, 8.40%; Grupo Aeroportuario del Centro Norte, 7.26 por ciento.Por el contrario, las emisoras con mayores pérdidas en el mes fueron: Grupo Bimbo, con una contracción de 9.42%; Grupo Carso, -5.98%; Grupo Financiero Inbursa, -3.90%; Becle -3.25%; Gentera, -2.49 por ciento.En el mercado de las materias primas, el oro cerró el mes de noviembre cotizando en 4 mil 219 dólares por onza, con una ganancia de 5.42%. El oro ha ganado en 10 de los 11 meses que han transcurrido en 2025, acumulando un avance de 60.8% en lo que va del año, que se perfila para ser su mayor ganancia desde 1979.El petróleo WTI cerró el mes cotizando en 58.55 dólares por barril, con una caída de 3.98%, hilando cuatro meses a la baja, sumando un retroceso de 15.5% en ese periodo. En noviembre el crudo estuvo presionado a la baja, pues se acrecentaron los temores de que el mercado se encuentra en medio de una sobreoferta, principalmente tras el anuncio de la OPEP+, que realizará un incremento de 137 mil barriles diarios a su producción conjunta a partir de diciembre.