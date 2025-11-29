La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) fue inaugurada en su edición 39 por parte de autoridades estatales, federales y universitarias. La FIL se llevará a cabo partir de este sábado y hasta el 7 de diciembre, con la ciudad de Barcelona como invitada de honor bajo el lema “Vendrán las flores”.

En el acto inaugural, y acompañada del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard como representante del Gobierno Federal, la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, destacó el papel de Barcelona, a la que reconoció como promotora de la cultura por su historia, originalidad y vocación cívica.

Planter resaltó que la FIL surgió bajo los auspicios de la Universidad de Guadalajara y con el apoyo de la industria editorial mexicana y lo consideró como un logro de los jaliscienses, permitiendo que aporte a la idiosincrasia con la cultura del mundo, proyectando lo que es Jalisco al ámbito universal.

"La creación de la FIL fue y es un logro de la sociedad jalisciense, una manifestación de su fortaleza cultural y su identidad histórica, una manera de afirmar su vocación por la libertad creativa y la democracia. Nutre a nuestra idiosincrasia con la riqueza cultural del mundo y también proyecta lo que somos en el ámbito universal".

Por otro lado, la rectora aseguró que la FIL es una zona abierta para la pluralidad y llamó a evitar la intolerancia, dando puertas abiertas para todas las perspectivas y el intercambio de ideas.

"La FIL es una zona de puertas abiertas a la pluralidad. Aquí tienen cabida todas las perspectivas. Es un espacio de importancia internacional para el intercambio de las ideas. Cuidémosla y no permitamos que la intolerancia y la cerrazón atenacen a la palabra y supriman la posibilidad del diálogo en libertad".

